Guiu presenta en Híjar ‘Los Enterradores’, 54 historias para reír y bajar el roscón de Reyes

«Hoy es un día de esos buenos para un entierro. Qué mejor que la tarde del día de Reyes con este aire y este frío…». Sobre ese momento, que más tarde o más temprano a todo mortal le va a llegar, reflexionó Víctor Guiu precisamente la tarde de Reyes. Con una copa de vino en una mano y el libro ‘Los Enterradores’ (Ed. Amordemisamores) en la otra, el hijarano leyó algunos de los microrrelatos que componen esta publicación que firma junto a David Giménez y el bajoaragonés Sergio Grao Palos.

Leyó pocos, «porque solo son 54», pero suficientes para echar unas buenas risas con el público que acudió a la presentación y que llenó la carpa del Bar Santiago, en pleno centro de Híjar. En todos los pueblos hay personajes tan indispensables que es cuando no están cuando se les echa de menos. La de enterrador es una de ellas y, por suerte o por desgracia, es una profesión en la que a todo el mundo le va a tocar participar cuando llegue ese momento: el enterramiento.

La profesión está llena de leyenda y una de ellas dio la idea del libro. Y también aparece. «El enterrador de Andorra entró en el Bar de Carlos como entraban Gary Cooper y Sara Montiel al bar, ya saben ustedes lo de las dos mitades del hombre (o tres). Le dijo Carlos: «¿qué tal?», y el enterrador de Andorra le soltó la mejor frase que se ha dicho en aquellos lares desde hace mucho tiempo: «yo no quiero que se muera nadie, pero que trabajo no me falte». Se pidió un vaso vino y se lo bebió. De trago». Conocer esta anécdota, les hizo a los tres recopilar más e inventarse más todavía, y todas tienen el denominador común del humor somarda tan de esta tierra aragonesa. Hay microrrelatos repartidos por todo Aragón.

Rodeado de buenos amigos

Fue buen regalo de Reyes el que preparó Guiu porque quienes fueron bajaron la comida a base de carcajadas, de historietas muy reconocibles y a base de cantar. Según el autor, hay pocas cosas peores y tan aburridas como las presentaciones de libros, así que él se emplea a fondo en que las suyas sean todo lo contrario. Y lo consigue. Si con el anterior libro Guiu se lió a empanar pechugas de pollo en el Teatro de Alcañiz, esta vez se rodeó de amigos músicos y con una actitud tan predispuesta como la suya a convertir una tarde de Reyes de viento y frío en un rato que disfrutar en mangas de camisa. Gregorio Pastor con su guitarra le acompañó en las anécdotas de enterradores y enterramientos, y le puso música a algunos poemas que leyó el autor. Juntos son Poética Líquida.

Guiu dejó vía libre para el cierre musical a cargo de ‘Los Tres Sudameri-Barbos’, con Pastor al bajo a quien se sumó Antonio Lasala, al cajón y Javi Esteban, a la guitarra. Se arrancaron con Loquillo, Siniestro Total y hasta con Camilo antes de cantar por los maestros Carbonell y Labordeta. Acabar con Guiu cantando a los Monegros la letra de ‘Me dicen que no quieres’. Todo esto con el público entregado y pidiendo «¡otra, otra!».