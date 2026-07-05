Gumma Fest reúne a 5.000 asistentes en Alcañiz y confirma su crecimiento en su cuarta edición

El Gumma Fest volvió a convertir este fin de semana a Alcañiz en el epicentro de la música y el ocio del Bajo Aragón. El Recinto Ferial se llenó de vida durante dos jornadas en las que 5.000 personas disfrutaron de una programación para todos los públicos y de un ambiente inmejorable. Jordi Sanz, impulsor del evento, hace un balance muy positivo de una edición que confirma el crecimiento del festival.

Desde primera hora de la tarde y hasta bien entrada la madrugada, el recinto respiró un ambiente festivo difícil de igualar. Grupos de amigos, familias y cuadrillas llegadas desde diferentes puntos de Aragón compartieron un mismo espacio donde la música fue la gran protagonista. Jóvenes y adultos convivieron durante todo el fin de semana al ritmo de artistas nacionales, demostrando que el Gumma Fest consigue reunir a varias generaciones bajo un mismo escenario.

Las actuaciones de Lucho RK, Despistaos, Serko, Funzo, Dasoul, Besmaya, Kabasaki o Uña y Carne hicieron vibrar a un público que respondió con una gran participación durante todo el festival. Especial protagonismo volvió a tener el Tardeo Remember 90-2000 del sábado, que reunió a centenares de asistentes con un recorrido por algunos de los grandes éxitos de una generación gracias a las actuaciones de Ku Minerva, Tina Cousins, Locomía, Isma Nordic, Ricky Vives y DJ Joker.

Más allá de la música, el Gumma Fest volvió a ofrecer una experiencia completa. La zona de foodtrucks registró una gran afluencia durante ambas jornadas, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro del recinto, mientras que el espacio de tatuajes atrajo a numerosos asistentes que quisieron llevarse un recuerdo permanente del festival. Todo ello estuvo acompañado por zonas de descanso, barras y un montaje que volvió a situar al festival entre los grandes eventos musicales del territorio.

Público bien entregado a darlo todo el Gumma Fest de Alcañiz 2026 / Alba Ferrández / Cedidas

Un balance que apunta a un futuro prometedor para el festival

El promotor del Gumma Fest y DJ alcañizano, Jordi Sanz, realizó un balance muy satisfactorio de esta cuarta edición, destacando especialmente la respuesta del público, con 5.000 asistentes y el ambiente vivido durante todo el fin de semana.

«Ha sido una locura total. Llevamos muchísimas horas de trabajo durante todo el fin de semana y también durante todo el año preparando este momento. Estamos contentos porque, con la variedad musical, hemos conseguido llenar todos los espacios del festival y, en líneas generales, todo ha ido según lo previsto», explicó. Sanz reconoció que la asistencia volvió a responder, aunque con un comportamiento diferente al de otros años. «Sí que hemos notado que mucha gente ha decidido venir a última hora, pero estamos muy satisfechos con la respuesta. Lo importante es que la gente ha disfrutado y que la cuarta edición ha vuelto a ser un éxito».

El promotor también puso en valor el significado especial que tiene organizar un festival de estas características en su ciudad natal. «Empezó siendo una idea un poco loca y ya estamos en el cuarto año. Ver que la gente marca esta fecha en el calendario, que viene a Alcañiz y disfruta del festival es una satisfacción enorme. Vamos a seguir trabajando para que quien venga lo pase bien y quiera repetir». Sanz dejó entrever que el futuro del festival es prometedor. «Ahora toca hacer balance, pero esperamos que sí, que haya una quinta edición. Un quinto aniversario sería muy bonito y vamos a trabajar para hacerlo posible»

Con cuatro ediciones a sus espaldas, un cartel cada vez más ambicioso y un público fiel que no deja de crecer, el Gumma Fest continúa consolidándose como una de las grandes citas musicales del verano en Aragón. La música volvió a sonar con fuerza en Alcañiz y, a juzgar por el ambiente vivido durante estos dos días, todo apunta a que la historia del festival todavía tiene muchos capítulos por escribir.