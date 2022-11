Qué hacer si atropellas un jabalí: 7 pasos a seguir

3. No toques ni muevas al jabalí -en caso de que haya muerto- para que la autoridad policial pueda especificar en el atestado cómo se ha producido el atropello y de dónde procedía el animal. Es recomendable tomar fotos para que haya pruebas gráficas de lo ocurrido.

5. Determinar quién es el responsable del accidente, que deberá hacerse cargo de los daños causados por el jabalí. En España, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre -por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Vehículos a Motor y Seguridad Vial- hace mención expresa en su Disposición Adicional Séptima a la imputación de responsabilidad en los accidentes de tráfico con especies cinegéticas. Pueden darse tres situaciones: (1) Por regla general, el responsable de los daños a personas o bienes es el conductor del vehículo. No deberá indemnizar por el valor de los animales. (2) Será responsable el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido 12 horas antes. (3) Podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentabilidad por colisión.