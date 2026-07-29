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29 JUL 2026|

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Los hermanos alcorisanos David y Aurelio Omedas se proclaman campeones del VI Torneo de Pádel del Maestrazgo

La pareja de Alcorisa se impuso en la final a Diego y Carlos Gimeno tras una jornada con diez parejas participantes y cerca de doce horas de competición en Castellote.

Los hermanos alcorisanos David y Aurelio Omedas en el VI Torneo de Pádel de la Comarca del Maestrazgo / Comarca Maestrazgo
Los hermanos alcorisanos David y Aurelio Omedas en el VI Torneo de Pádel de la Comarca del Maestrazgo / Comarca Maestrazgo

Jesús Burgos29 07 2026

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Deporte

Los hermanos alcorisanos David y Aurelio Omedas se alzaron con la victoria en el VI Torneo de Pádel de la Comarca del Maestrazgo, disputado este fin de semana en Castellote. La pareja conquistó el título después de superar una exigente jornada de competición y vencer en la final a Diego y Carlos Gimeno.

El torneo reunió a diez parejas procedentes de distintos puntos de la comarca, que disputaron cerca de doce horas de partidos entre la fase de grupos y las eliminatorias. El tercer puesto fue para Alberto Salesa y Cristian Olmedo, que se impusieron en el encuentro por el bronce a Artemio Estopañán y Luis Ortín.

La cita volvió a contar con una destacada respuesta de público, que disfrutó de una intensa jornada deportiva marcada por la igualdad y el buen ambiente en las pistas de Castellote.

Desde el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca del Maestrazgo han agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Castellote en la organización del campeonato y han anunciado que ya trabajan en la preparación de la séptima edición, con el objetivo de seguir consolidando este torneo como una de las citas deportivas de referencia del verano en la comarca.

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