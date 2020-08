Los hermanos Matallanas y su batalla periodística contra la ELA

El periodista y director de As Televisión, Javier Matallanas, se marcó en junio de 2014 un nuevo objetivo en su vida: la búsqueda de la cura de la ELA. Se lo pidió su hermano, también periodista, Carlos Matallanas, tras ser diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica: “A mí no me va a dar tiempo, ojalá me diera tiempo, pero es muy difícil. Pero tenemos que apoyar la investigación para que a ningún ser humano le toque esta enfermedad asesina”.

A día de hoy, “Carlitos” (como lo llama su hermano) sigue vivo superando la supervivencia media -que no supera los cuatro años- del 80% de los enfermos de ELA gracias a que se puso una sonda en el estómago y a que le hicieron una traqueotomía para respirar. En estos seis años ha habido pocos días en los que Javier no haya llorado, aunque sea un segundo por “la tortura que tiene que soportar su hermano y todos los enfermos de ELA”. Un llanto, eso sí, que se torna en entusiasmo y que le hace a toda la familia tirar para adelante. “Si Carlitos no se hunde, no podemos permitirnos hundirnos nosotros”, dice Javier de su hermano -exfutbolista y excoordinador de deportes de El Confidencial-.

Javier Matallanas, activista, voluntario, patrono y portavoz de FUNDELA (Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica), participará en el segundo curso de periodismo de Alcañiz el jueves 17 de septiembre. De 12.00 a 14.00 ofrecerá la ponencia ‘Mi batalla contra la Ela’, nombre del blog que su hermano escribe en El Confidencial narrando su lucha. Hablará de periodismo y solidaridad y será portavoz de la historia de Carlos, a quien su enfermedad le impide asistir al curso.

¿Quieres saber más sobre Javier Matallanas?

Javier Gómez Matallanas (Madrid, 1971) es Adjunto a la Dirección del diario AS y Director de AStv. Lleva 26 años ejerciendo el periodismo. Empezó en 1994 en Radio Las Aguilas y en el verano de 1995 fue becario en la sección de cultura y sociedad de la Agencia EFE. Ha sido responsable del Canal Deportes de El Confidencial, redactor jefe de la Cadena COPE y jefe de sección de Marca, diario en el que estuvo una década. Fue columnista del diario Sport y ha colaborado como tertuliano en numerosos programas de radio y televisión, en la actualidad participa en Estudio Estadio, Deportes Cuatro y El Larguero de la Cadena Ser.

Es corresponsal en España de Titan Sport, primer periódico deportivo de China, y de Tencent. Es autor del libro ‘Sentimiento atlético. 100 años de sueños, alegrías y desencantos’. Cubre la información de la Selección Española desde 1999 y ha estado presente de enviado especial en cuatro mundiales y cinco Eurocopas contando las gestas de la Selección campeona en 2008, 2010 y 2012. Cubrió el Atlético de Madrid (1997-2000) y el Real Madrid Galáctico (2001-2004).

Antes de estudiar periodismo (Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense en 1997), Javier realizó tres cursos de Ciencias Empresariales. Siempre ha estado muy vinculado al fútbol porque, tras pasar por el CD Aviación, la EFM Concepción y el Puerta Bonita, jugó en la cantera del Atlético de Madrid desde infantil a juvenil División de Honor. En 2019 y 2020 se ha sacado los dos primeros niveles de entrenador de fútbol (UEFA B y UEFA A).

Matricúlate en el curso de periodismo de Alcañiz

El curso ‘Periodismo deportivo, otro modo de contar’ está abierto a periodistas, estudiantes, y, debido al carácter divulgativo del mismo, también a público que considere la materia de interés. El número de plazas es limitado. Matricúlate en el curso de periodismo aquí.