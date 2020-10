Herrero (PP): «El Gobierno de Sánchez no piensa en provincias como Teruel»

La provincia de Teruel es una de las doce que se han quedado fuera, al menos temporalmente, del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación. Un «serio mazazo» a los intereses del territorio de mejorar su conectividad digital en unos tiempos en el que el teletrabajo, la teleasistencia y la teleformación están a la orden del día.

A pesar de los anuncios realizados por el ejecutivo central de una nueva convocatoria para solventar ese vacío, el diputado Alberto Herrero ha criticado que esta situación pone en evidencia que «el Gobierno de Sánchez no piensa en provincias como Teruel». Realidad que contrasta con la actitud que a su juicio deberían adoptar: «gobernar para todos y teniendo en consideración las particularidades de cada territorio».

«Preocupa que pongan en marcha una convocatoria en nuestra provincia que deja constancia que no conocen la realidad turolense porque ese hecho puede volverse a repetir», advierte subrayando lo que a su parecer ha sido una «mala gestión» por parte del Gobierno porque ha establecido «unos requisitos alejados de la realidad«. En cifras, se han quedado sin adjudicar 50 millones de euros de fondos europeos en total, que «deben emplearse lo antes posible en avanzar en las conexiones digitales de nuestro país», agrega.

Para Herrero, Teruel «no puede perder más tiempo en la implantación de la banda ancha». Un proyecto «que estaría mucho más avanzado de no haberse producido la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa». «Frente a un Gobierno del Partido Popular que había hecho de la lucha contra la despoblación uno de sus principales objetivos, a otro que únicamente piensa en su subsistencia y en contentar a esas formaciones populistas, nacionalistas e independentistas que le mantienen su apoyo para seguir consiguiendo beneficios para sus territorios», añade.

Ante ello, el diputado calandino ha reclamado al gobierno central que incluya a Teruel en el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación para este ejercicio 2020 porque, de lo contrario, «nuestra provincia volverá a situarse en el vagón de cola del desarrollo tecnológico de nuestro país». «Una situación que se está convirtiendo en costumbre con Pedro Sánchez y sus socios», ha incidido al respecto.

Iniciativas del Partido Popular

Tal y como ha explicado el representante del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, una de las causas que podrían justificar el vacío que ha sufrido la convocatoria en la provincia de Teruel podría explicarse en la decisión del Gobierno central de obligar a los operadores de telecomunicación a cubrir un ámbito territorial mínimo de provincias, en lugar de poder hacerlo por municipio, pueblo o pedanía.

Ese requisito excluye casi de manera definitiva a aquellos operadores locales que pudieran estar interesados en extender la banda ancha pero que no tienen la posibilidad de desplegar esas redes en territorios tan amplios. Así se explica que muchas de esas compañías no hayan presentado ninguna propuesta a estas convocatorias.

«Cuando una convocatoria de este tipo no es exitosa deben hacerse los cambios que sean precisos para resolver ese vacío», ha insistido Herrero, porque «ahora mismo el objetivo de cubrir en el menor plazo posible al 7% de la población que no tiene acceso a la banda ancha no se va a cumplir», lo que provoca que «Teruel sea de nuevo una de las más perjudicadas».

Con vistas a poner solución a este hecho, el Grupo Parlamentario Popular ya presentó una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de eliminar el requerimiento de establecer la provincia como ámbito territorial mínimo. También han registrado una batería de preguntas a representantes del Gobierno para conocer los motivos esgrimidos por el Ejecutivo para justificar que doce provincias españolas hayan quedado fuera de esta convocatoria.