Híjar comienza a trazar su plan para la recuperación y promoción de la judería

En lo alto del casco urbano de Híjar se extiende el barrio de San Antón. Con su plaza como punto neurálgico, es una de las zonas más emblemáticas y una de las que más historia preserva en sus entrañas. Allí se instaló la comunidad judía, la que junto a la musulmana y cristiana, forjaron el Híjar actual. La comunidad judía tuvo una presencia muy notoria en el pueblo hasta su expulsión. De hecho, se baraja que en el momento de apogeo a comienzos del siglo XV pudo haber entre 150 y 250 personas. Y si San Antón ha llegado hasta la actualidad es gracias en buena parte a sus vecinos, que lo cuidan hasta el mínimo detalle y velan porque no le falte de nada al patrón. Este año, como el pasado, no habrá hogueras ni rifas, actos que se trasladan al próximo con la esperanza de unas fiestas sin pandemia.

El protagonismo de la plaza es para la ermita-sinagoga e, inmediatamente después, para el granero. En el imponente edificio que conserva arquitectura original, se celebran las rifas propias de la festividad. En la ermita se celebraban sus misas hasta que en enero de 2010 se vino abajo la techumbre sobre dos personas. Ellas acabaron por recuperarse de aquello y la ermita se cerró a cal y canto comenzando entonces la carrera desde ayuntamiento, asociaciones y vecinos para conseguir una rehabilitación del edificio.

A día de hoy esto es una realidad. La ermita está fuera de peligro tras la inversión del ejecutivo autonómico, perfectamente consolidada tras 11 años cerrada y además, revalorizada porque antes de la restauración se realizaron catas arqueológicas que al revelar vestigios de relevancia internacional confirmaron que ahí hubo una sinagoga.

Los pasos avanzan hacia la recuperación del barrio al completo. Con el objetivo de atraer a turismo y dar a conocer la historia a visitantes y vecinos, así como realizar acciones con escolares, el Ayuntamiento de Híjar ya ha encargado el Plan Director. Se encarga de ello la Fundación para la Herencia Judía, con sede en Londres, desde donde han realizado proyectos de este tipo para media Europa. Esta hoja de ruta es el documento básico para comenzar. «Para nosotros, lo más inmediato es marcar qué tipo de organismo debe gestionar esto: si hay que crear una fundación, si puede ser el ayuntamiento o hay que hacer una asociación…», dice el alcalde, Luis Carlos Marquesán.

«Se trata de valorizar un barrio de cara a la riqueza turístico-cultural que hay en él y obviamente el apartado religioso. Aparte de ermita de San Antón en el pasado fue una sinagoga y eso hay que mostrarlo y explicarlo también consiguiendo conjugar ambos aspectos religiosos», añade Marquesán. Son todas estas cuestiones las que plasmará el Plan Director.

Mención especial merece el castillo ducal porque Híjar conserva los restos de donde estuvo la imprenta de caracteres hebraicos, un punto diferencial de Híjar y sobre lo que también se trabajará. En esta apertura del barrio a mostrar su historia se buscarán edificios singulares que hay en la propia plaza para ponerlos al servicio de una exposición permanente, de algún centro de visitantes o algo similar, y pensar también en que la propia plaza pudiera tener alguna casa de turismo rural o negocios de hostelería diferentes.

El contrato se adjudicó por casi 15.000 euros y a partir de ahí, se irá «paso a paso». Cabe recordar, que tras el derrumbe, se cifró en 1,6 millones la inversión para la recuperación de la judería, cantidad que pasado este tiempo carece de sentido mantener. Será una vez se disponga del Plan Director con sus directrices, cuando se puedan prever acciones. «Será cuestión de encargar los proyectos para cada fase, que en algunos casos serán constructivos, en otros museísticos o educativos y habrá que buscar a los especialistas para cada uno», reflexiona el primer edil. Además, una vez creado el órgano de gestión, «habrá que pensar en cómo se financia el mismo». El desarrollo de este Plan está abierto a la consecución de más apoyos de instituciones o de mecenas privados.

El legado de la comunidad judía en 6 localizaciones

1. Restos de sinagoga medieval

El interior de la ermita reveló hallazgos de importancia internacional en las catas arqueológicas que certificaron que el templo fue antes una sinagoga. Entre otras cosas, conserva la base de la bimá, la tribuna desde la que se leía la Toráh. Es, junto a Toledo y Lorca, de las mejor conservadas y se añade el descubrimiento de unas pinturas murales que están en periodo de estudio. Estos frescos son los que otorgan al edificio un elemento diferenciador importante.

2. El punto clave de la plaza

Uno de los accesos a la plaza de San Antón es el arco que también lleva el nombre del patrón. El edificio de la ermita-sinagoga se lleva todo el protagonismo y ha sido cuidado por el vecindario todos estos años hasta que en enero de 2010 se derrumbó parte de la techumbre. Desde el Gobierno de Aragón se han ocupado de consolidar y restaurar todo el edificio preservando también los hallazgos arqueológicos. En el Plan Director se marcará la forma de compaginar el culto como ermita, con la valorización del espacio como la antigua sinagoga que también fue poniéndolo a disposición de visitas turísticas, así como de investigadores.

3. La imprenta hebrea

Bajo el mandato del primer Duque de Híjar, la imprenta se situó en el palacio ducal, un edificio del que no queda mucho en pie. Se ocuparon los judíos en el siglo XV hasta su expulsión. Eliezer ben Alantansi fue uno de ellos, y sobre su figura y la imprenta se está fraguando un documental. Los incunables impresos con caracteres hebraicos en Híjar se conservan en medio mundo.

4. Casas en Azaguán

Hace años se comenzó a tratar de dar visibilidad a esta historia local y desde ayuntamiento y asociaciones se lanzaron una serie de jornadas de cultura judía. Las últimas, de carácter bienal y que impulsó el historiador Almuayad Royo, abrió las puertas de una casa de la calle Azaguán. Ese edificio funcionaba como peña para fiestas, por lo que muchos hijaranos y visitantes habían pasado por él pero pocos conocían los detalles y su historia. Durante un día entero se abrió al público con un interior en el que se recreó cómo era el día a día en una familia de judíos hijaranos. Se resaltó y explicó sus festividades, la gastronomía, sus costumbres y formas de ganarse la vida. Este inmueble conserva las estancias y las estructuras constructivas tal cual fueron concebidas y como este, son unos cuantos del barrio que también las tienen. Muchos de ellos, habitados y en uso hoy en día.

5. Entramado de calles

Además de la plaza, calles como Azaguán entre otras, merecen un paseo para sentir cómo era Híjar en la época en la que en el barrio estaba asentada la comunidad judía. Hace años, en un intento por recuperar algo de esta esencia, se llevó a cabo una actuación en la que se recreó el embaldosado y empedrado de algunas calzadas. La judería disponía de todos los servicios para vivir, como por ejemplo, horno. Con las explicaciones expertas, detalles que pasan desapercibidos, le dan el valor que tiene al barrio.

6. El granero de la plaza

En la acera opuesta a la ermita-sinagoga en la plaza sigue impasible al paso del tiempo el granero. Para este edificio de grandes dimensiones también hay planes que deberá plasmar el Plan Director recién encargado. Conserva su estructura original y es uno de los edificios tipo del barrio de San Antón a los que se tratará de sacar todo el potencial de la forma más óptima. El proyecto de recuperación de la judería incluye la posibilidad de crear un centro de visitantes, así como espacios museísticos que acerquen a vecinos y visitantes el legado y la historia del pueblo y de este barrio en particular. En los últimos años, el granero sirve de base para los actos por el patrón y dentro se celebra la rifa, una tradición en pausa en 2021 y 2022 por la pandemia.

En la Red Europea ‘Moreshet’

Híjar es la única localidad española en la Red de Patrimonio Judío con la coordinación de Lucía Conte, hijarana doctora en Historia. La red está liderada por el Malopolska Institute of Culture de Cracovia y el resto de socios son el Ayuntamiento de Wroclaw (Polonia), la ciudad de Worms como parte del SchUM-Städte Jewish Heritage for the World (Alemania), la Comunità Ebraica di Mantova (Italia), la Foundation for Jewish Heritage (Reino Unido) a la que se ha encargado el Plan Director, y el Ayuntamiento hijarano.

El Plan Director podría estar listo en siete meses pero, «no es tan primordial el plazo como que el documento sea completo». Para eso, desde la Fundación irán presentando borradores al ayuntamiento antes del obtener el definitivo.