Híjar denuncia el robo de una furgoneta y varias herramientas de su almacén

La capital del Bajo Martín ha sido uno de los últimos blancos de los ladrones que eligieron el almacén municipal para hacerse con un generoso botín. El asalto se produjo en la noche del lunes 13 al martes 14 cuando accedieron por una puerta trasera. Se tomaron su tiempo en revisar todos los armarios y rincones e ir acumulando toda la herramienta seleccionada. Entre otras cosas, se llevaron una sulfatadora o un martillo neumático. No dudaron en cargarlo todo en la furgoneta municipal que estaba guardada en el interior y escapar con todo.

No fue hasta unas horas después, la mañana del martes a las 7.00, cuando la brigada se percató de lo sucedido al acudir a buscar los enseres para comenzar su jornada de trabajo. «La furgoneta no estaba y pensaron que quizá alguien la estaba empleando pero pronto vieron que había pasado algo porque faltaban herramientas. Me llamaron y dimos parte», dijo el alcalde, Luis Carlos Marquesán que confía en «recuperar algo». El robo está denunciado en la Guardia Civil desde donde se iniciaron las investigaciones de inmediato.

Aunque el almacén está ubicado junto a la carretera N-232, nada hizo sospechar ni hacer saltar las alarmas desde el exterior ya que el asalto se produjo por una puerta mucho menos aparente que la principal.