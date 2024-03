Híjar se reencuentra en su plaza y arropa el punto álgido de Las Pláticas

La de Martes Santo siempre es una tarde especial y esta vez no fue para menos. Es el Encuentro o Las Pláticas, como se conoce a la procesión «más recogida» para muchos hijaranos por ser precisamente en martes, lo que hace que haya menos afluencia de gente en la propia procesión y en el público. Hijaranos y vecinos de localidades cercanas fueron, sobre todo, los que disfrutaron de este recorrido y muy especialmente de la Cuarta Estación en la que se produce el Encuentro entre el Nazareno y la Dolorosa en la imponente plaza. Eso se produjo en la plaza alrededor de las 20.30, apenas media hora más tarde de haber comenzado. Desde allí, ambos pasos continuaron juntos rumbo al Calvario, un camino bastante más largo que el hecho de inicio.

Los alabarderos fueron marcando el ritmo y cerrando la procesión en la que también estuvieron los Rosarieros. La entrada a la plaza por el arco de la carnicería siempre es especial, tanto por su manera de avanzar como de ir tomando posiciones en la plaza a ambos lados abriendo pasillo en el centro para propiciar el Encuentro con los alabarderos rodilla en el suelo. Hicieron su entrada en la plaza con la atenta mirada encima de Ernesto Laloya, que a sus más de 90 años ahora mira la procesión desde la barrera. Se extraña no verlo con su corneta y en formación pero, aunque ya no viste el traje de alabardero, no significa que no esté atento a todo y que acuda a cada ensayo y que antes de cada procesión esté poniendo orden entre su banda juvenil a la que tanto ha dado y sigue dando. Junto a él tampoco perdió detalle Pedro Monzón, compañero de fatigas con la corneta pero lesionado para desfilar. Juntos presenciaron esa entrada que tantas veces han hecho y que, aunque de otra manera, también la sintieron.

Híjar volverá a las calles en Jueves Santo. De hecho, la gran cita será en esa misma plaza a medianoche para Romper la Hora. Antes, los alabarderos revestirán la solemne misa de esa misma tarde y que a nadie deja indiferente.