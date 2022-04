El hijarano Diego Lasala Gerique, un escritor en plena forma a sus 90 años

En Reyes cumplió los 90 años Diego Lasala Gerique, un hijarano que decidió que una buena manera de celebrarlo, además de con su familia, era publicando un libro. De hecho, es el segundo y así consta en la portada con el nombre: ‘Mi entretenimiento II’.

Es un título cargado de mensaje porque en esa frase incluye lo que significa para él escribir. «Es lo que más me entretiene en la vida y escribo desde siempre y siempre que siento que tengo algo de decir aunque no sea de calidad», dice. «Sigo escribiendo a bolígrafo porque a mi edad no me voy a poner a aprender a hacerlo en el ordenador, aunque es una manera muy buena porque enseguida encuentras lo que buscas y si hay errores, también los detectas pronto», analiza divertido.

No emplea ordenador pero tiene a mucha gente alrededor que sí lo hace y es su familia la que le lleva impresa cada aparición que le dedican en EsHijar, el blog más leído y comentado de Híjar. «Como no lo veo, creía que no pero hay gente que me dice que me lee, y también de fuera. Será así porque internet tiene estas cosas que llega a todas partes», sonríe.

Diego Lasala es hijarano y en su pueblo vive desde que hace una década logró plaza en la residencia después de un tiempo en Alcañiz. Se le nota en la voz que sigue ágil y los versos que publica en su libro certifican que así es. «Tengo muchos escritos guardados y voy haciendo cada día. Llevo escribiendo desde el año 50», apunta.

Tiene esa fecha bien grabada en la memoria porque es cuando comenzó en su trabajo como cartero, un oficio del que siempre se ha sentido orgulloso. Al tiempo que repartía cartas, él también escribía en sus ratos. Del reparto le retiró la jubilación pero de escribir, no. Al contrario.

Poemas e inspiración

Del libro anterior es la continuación de este que acaba de publicar. Se lo ha autoeditado con el único propósito de que se quede para su familia «y personas a las que tengo afecto». Es por eso que la tirada es de 25 ejemplares de 136 páginas cada uno que recogen más de 130 poemas inspirados en momentos, en familia, pueblos, Semana Santa, amigos, juventud y un etcétera que incluye tal variedad que ya invita a la lectura.