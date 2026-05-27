El Hospital de Alcañiz aumenta su plantilla: se incorporarán un internista y un ginecólogo

El Gobierno de Aragón ha aprobado la modificación de las plantillas orgánicas de los centros adscritos al Servicio Aragonés de Salud (SALUD) para incorporar 42 nuevas plazas estructurales en diversas categorías profesionales. Esta decisión permite adecuar la estructura sanitaria «a las necesidades reales de los centros y garantizar una atención de calidad en todo el territorio». El Hospital de Alcañiz refuerza su plantilla con una nueva incorporación en Medicina Interna y otra en la especialidad de Obstetricia y Ginecología, lo que permitirá mejorar la atención a pacientes con enfermedades complejas y a las mujeres durante el embarazo y el parto.

La medida se adopta en aplicación de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario, y tras un análisis exhaustivo de los nombramientos de interinidad por programas temporales cuya duración se aproxima al límite legal de tres años. El estudio ha permitido identificar aquellas funciones que, por su carácter permanente, deben integrarse de forma estable en las plantillas.

El SALUD ha constatado que existe un dimensionamiento insuficiente de las plantillas orgánicas en varios centros, lo que ha obligado en los últimos años a autorizar programas temporales para reforzar la actividad asistencial. Esta situación se intensifica con la puesta en marcha de nuevos proyectos estratégicos, que requieren personal estable para asegurar su continuidad.

La incorporación de estas 42 plazas estructurales en total no supone incremento de gasto en el ejercicio 2026 ni en los siguientes. Las plazas serán cubiertas mediante los procedimientos de selección y provisión establecidos en la normativa vigente, sin que ello genere derecho alguno a la adquisición de la condición de personal fijo por parte del personal temporal actualmente vinculado a programas.

En el resto de la Comunidad Autónoma

En Huesca, el Hospital Universitario San Jorge suma un facultativo de Psiquiatría y otro de Medicina Interna, mientras que el Hospital de Barbastro incorpora especialistas en Neumología y Medicina Física y Rehabilitación para mejorar la atención respiratoria y la recuperación funcional de los pacientes.

En Teruel, el Hospital Obispo Polanco consolida cinco plazas médicas —dos de Medicina Interna, dos de Urgencias y una de Urología— y una de enfermería especialista en Salud Mental, garantizando la continuidad de los servicios esenciales.

En Zaragoza, el Hospital Universitario Miguel Servet suma ocho plazas en especialidades como Dermatología, Endocrinología, Oncología Médica, Medicina Intensiva, Neurofisiología, Pediatría y Radiodiagnóstico, además de incorporar un psicólogo clínico y un farmacéutico de Atención Primaria. El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa refuerza Aparato Digestivo, Cardiología, Medicina Nuclear y Radiodiagnóstico con seis nuevos facultativos, mientras que el Hospital Royo Villanova incorpora un especialista en Medicina Interna. El Hospital Ernest Lluch de Calatayud suma un especialista en Hematología, y el Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar crea 12 plazas de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y un farmacéutico de Atención Primaria para apoyar a personas con trastorno mental grave.