Las urgencias del nuevo Hospital de Alcañiz se abrirán el 2 de junio y todos los pacientes estarán trasladados durante la primera semana

Apenas una semana queda para que el proceso de mudanza entre los dos hospitales de Alcañiz -antiguo y nuevo- llegue a su fin. En apenas siete días, el próximo 2 de junio, se abrirán las áreas de Urgencias y los quirófanos y durante el resto de la semana se llevará a cabo el traslado de los pacientes que están actualmente ingresados.

En el caso de las Urgencias, comenzarán a funcionar a partir de las 9.00. Desde ese momento, este tipo de asistencia ya no se ofrecerá en el hospital viejo. Por su parte, las primeras operaciones se realizarán en el nuevo Hospital de Alcañiz el mismo día. Serán operaciones de urgencia, mientras que las programadas se iniciarán la semana siguiente, a partir del 8 de junio. Por lo que se refiere a la hospitalización, el mismo día 2 se iniciará el traslado de los pacientes, que concluirá en los tres días siguientes, de forma que la semana que viene el cien por cien de los pacientes ingresados será atendido en el nuevo hospital.

En cuanto a las consultas externas, desde este lunes están atendiendo los especialistas de Pediatría y Traumatología. A lo largo de la primera quincena de junio abrirán sus puertas Otorrinolaringología, Ginecología, Anestesia y el área de Salud Mental.

Trabajando en la UCI y la cafetería

Con la apertura, quedarán pendientes dos áreas: la UCI y la cafetería. En cuanto a la primera, el nuevo consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha asegurado que se está trabajando en poder reforzar la plantilla actual (10 médicos) para poder abrir el servicio. Para ello, se trabaja en contratos mixtos con los profesionales del Miguel Servet y el Lozano Blesa.

También se trabaja en las obras para poder abrir y ofrecer el servicio de cafetería «lo antes posible». De la misma forma, recuerdan que estas primeras semanas hay máquinas de vending disponibles para pacientes y familiares.

Aumento de la plantilla del centro

El presidente Azcón ha recordado también que la apertura de las nuevas instalaciones supone un refuerzo importante de la plantilla. En este sentido, desde la primera apertura en junio de 2025, durante este año se han hecho 51 concentraciones que, según el líder del Ejecutivo, se han dado «en todas las categorías que llenan el Hospital». Dejando una plantilla cercana a los 890 trabajadores. En cuanto a especialidades médicas, durante el último concurso de traslados y el decreto de plazas de difícil cobertura han llegado 13 nuevos profesionales y se espera que en las próximas semanas se sumen otros 23.

En cuanto al contrato de refuerzo que hace tan solo unos días el Salud adjudicó a Ribera Salud para aumentar las consultas de Traumatología, desde el Departamento sostienen que se trata de una buena noticia porque servirá para aliviar la demora en consultas e intervenciones. Aun así, el nuevo responsable de Sanidad ha asegurado que las listas que hay ahora en el sector de Alcañiz «no son preocupantes».

También se han acometido importantes mejoras en tecnología y equipamiento sanitario. Entre ellas destaca la implantación de la cirugía robótica en el nuevo Hospital de Alcañiz, que podrá comenzar a utilizarse a finales de este año. Asimismo, se han invertido cerca de 4,4 millones de euros en el servicio de Radiodiagnóstico, que desde noviembre de 2025 incorpora para la sanidad pública del Bajo Aragón una resonancia magnética y un densitómetro, pruebas que hasta entonces se realizaban de forma externalizada.

A ello se suma la puesta en marcha de la unidad de hemodiálisis de gestión pública al 100 %, anteriormente externalizada, que funciona desde marzo con 21 puestos. «La sanidad pública del Bajo Aragón refuerza su calidad y capacidad asistencial gracias a una apuesta clara de este Gobierno de Aragón por su modernización y fortalecimiento», ha enfatizado Azcón.

Puesta en marcha progresiva

Desde que se puso en marcha, el nuevo Hospital de Alcañiz ha ido incrementando de forma progresiva la actividad. En concreto, ofrece el servicio de Salud Laboral y el de Rehabilitación, además del de Radiodiagnóstico, que ha permitido dotar, por primera vez, a la sanidad pública de este sector de una resonancia magnética y de un densitómetro.

Además, ya atiende en sus instalaciones las consultas de Cardiología, Digestivo, Rehabilitación, Endocrinología, Reumatología, Medicina Interna, Medicina Preventiva, Dermatología, Neurología, Neumología, Nefrología, Hematología, Cirugía General, Urología y Oncología Radioterápica. Igualmente, se ofrecen los servicios de Citaciones y Admisión; Información y Atención al Usuario; Administración; Mantenimiento; Informática; Documentación clínica; Docencia y Limpieza.

Un espacio más grande y cómodo

El nuevo Hospital de Alcañiz triplica la superficie respecto al viejo al pasar de 18.429 a 53.241 metros cuadrados; crece casi un tercio el número de camas, con 41 más: de 137 a 178, a las que hay que sumar las 20 de hospitalización a domicilio, que ya existían. Se duplican quirófanos -de 3 a 6- y los paritorios -de 2 a 4-.

También se ha implementado la humanización de los espacios, con la colocación de vinilos en distintas salas, como lactancia, sala de espera de Urgencias, sala de espera de pacientes de la planta baja, sala de acompañamiento y hospitales de día.

El nuevo edificio es sostenible y eficiente desde el punto de vista energético, ofrece simplicidad en las circulaciones para los usuarios y los profesionales y dispone de 550 plazas de aparcamiento en superficie, incluyendo zonas específicas para Urgencias, personal, logística y visitantes. Y hay una veintena de plazas para vehículos eléctricos.