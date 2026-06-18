Cuatro médicas del Hospital de Alcañiz siguen secundando la protesta por un Estatuto Marco propio antes del parón veraniego

De los 133 médicos que componen la plantilla del nuevo Hospital de Alcañiz, únicamente cuatro se han concentrado este jueves para insistir en la creación de un Estatuto Marco propio. Esta cifra evidencia un descenso en la movilización, ya que de los 21 facultativos que participaron en la huelga el pasado mes de febrero, tan solo cuatro han asistido a esta última convocatoria.

Sin embargo, las facultativas se mantienen firmes con las reivindicaciones que se viene exigiendo al Ministerio de Sanidad desde hace más de un año. Denuncian que "no se sienten escuchados" por la administración.

Elena García, traumatóloga del centro, ha sido la responsable de leer un comunicado en el que el colectivo solicita, ante todo, "respeto". Durante su intervención, García ha explicado que los profesionales se sienten agotados debido a que trabajan con plantillas insuficientes, jornadas que resultan interminables y guardias que ponen al límite su resistencia física y mental. En este sentido, los sanitarios aseguran que la sostenibilidad de una sanidad pública fuerte es incompatible con el mantenimiento de profesionales agotados.

Por todo ello, han solicitado formalmente a la ministra de Sanidad, Mónica García, que escuche a los facultativos que sostienen el sistema sanitario día y noche en consultas, quirófanos, servicios de urgencias y centros de salud. Según han subrayado, su petición se centra en obtener condiciones laborales que les permitan ejercer la medicina con seguridad y calidad, además de que se reconozca debidamente su formación, responsabilidad y compromiso con la sociedad.

Tras cinco semanas de paros y ante la inminente llegada del verano, se prevé que este viernes sea la última jornada programada. No obstante, los facultativos pretender retomarla con el inicio del nuevo curso en septiembre, momento en el que el colectivo pretende que la protesta adquiera un carácter indefinido.