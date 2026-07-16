La ampliación de la residencia de Andorra recibe el visto bueno para abrir después de tres años de espera

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha emitido esta semana el informe favorable para que la residencia de mayores Los Jardines de Andorra pueda abrir su ampliación. Se trata de un trámite administrativo que el Ayuntamiento llevaba esperando desde hace tres años. Gracias a él, se pasará de 31 a 50 usuarios, incluyendo también 3 plazas de enfermería y otras 6 plazas diurnas.

El objetivo es que los mismos puedan entrar "en la mayor brevedad posible", tal y como defiende el alcalde, Rafa Guía. "No será inmediato porque todavía tenemos que adecuar el plan de evacuación y autoprotección según las recomendaciones tras la última visita de los técnicos, pero lo agilizaremos todo lo posible", explica.

El proceso para abrir esta ampliación se lleva dilatando en el tiempo desde 2023. En su momento, después de que culminaran los trabajos de ampliación, la instalación no se pudo abrir porque incumplía la normativa de incendios. El Ayuntamiento culpó a la "tardanza" del IASS para inspeccionar los trabajos, y tuvo que invertir 88.000 euros más para adaptar la obra. "No fue fácil. La licitación quedó desierta tres veces, también nos encontramos con problemas de materiales...", recuerda Guía.

Ahora la obra ya cuenta con el visto bueno para entrar en funcionamiento, tal y como ha anunciado este miércoles el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel. Hace tan solo un mes, el vicepresidente visitaba junto al alcalde de Andorra las instalaciones, donde trasladó su compromiso para "agilizar la apertura de la ampliación todo lo posible". "Estamos hablando de una residencia que cuenta con una amplia lista de espera de más de 100 personas", ha señalado este miércoles.

La lista de espera, concretamente, ascendía a los más de 140 interesados, entre los cuales ahora habrá que contactar para las plazas de la ampliación. "Tenemos que revisar el listado porque es posible que haya gente, dado el tiempo que ha pasado, se haya ido a otras instalaciones", concreta Guía, quien insiste en que el Ayuntamiento es "el primer interesado en poner en marcha esta instalación".

La ampliación de la residencia de ancianos permitirá crear 19 nuevas plazas frente a la «alta demanda de usuarios». Andorra contaba con otro centro privado que cerró sus puertas y muchas vecinos han optado por llevar a sus familiares a residencias cercanas frente a la falta de espacio actual. La mejora de Los Jardines no complacerá al 100% estas necesidades, pero sí aliviará la situación.

En este sentido, el vicepresidente ha aludido a la "realidad demográfica" de Aragón, con "más de 300.000 personas con más de 65 años". Una circunstancia "especialmente notable" en la provincia de Teruel, donde 1 de cada 4 personas tiene más de 65 años. "Debemos hacer frente a esta situación con certezas y soluciones para dignificar la vida de nuestros mayores en todo momento", ha afirmado.