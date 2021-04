Funcionarios de la prisión de Dueñas, en Palencia, donde cumple prisión Norbert Feher han encontrado en la mesa del recluso varias notas, una de las cuales dice: «El tiempo es solo una ventana, la muerte solo es una puerta. Volveré y os buscaré a cada uno de vosotros». Todo ello, después de que este domingo Feher intentara apuñalar con dos azulejos a un funcionario de prisiones y cinco trabajadores acabaran en el Hospital cuando entraron en su celda para trasladarlo a la cárcel de Zuera, donde dormirá todas las noches mientras dure el juicio del triple crimen de Andorra.

El apunte, escrito en italiano, ha sido traducido por un intérprete. La nota se encontraba sobre la mesa de la celda de Norbert Feher y ha producido inquietud entre los trabajadores, si bien fuente cercanas a la prisión han señalado que los empleados, por su profesionalidad, están «acostumbrados» a este tipo de mensajes pues no dejan de ser frecuentes.

La cita no es fruto del talento literario del serbio sino del guionista de ‘Los Cazafantasmas». «La muerte no es más que una puerta. El tiempo no es más que una ventana. ¡Yo volveré!» es lo que dice Vigo, un antiguo tirano y hechicero medieval del siglo XVI, nacido en Carpatia. Conquistador de Moldavia, era un tirano, un autócrata, un lunático y un demente genocida. Murió a los 105 años pero no de viejo, fue envenenado, apuñalado, colgado, estirado, destirpado, dibujado y descuartizado. Justo antes de que su cabeza muriera, pronunció la amenaza que ahora ha copiado Igor el ruso. Parece ser que el criminal serbio se siente identificado con este ser.

Fiel a su palabra, Vigo regresó en los 80 a la ciudad de Nueva York en forma de espíritu. Y ahí comienza la historia que llevó al cine Ivan Reitma, y que fue protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, William Atherton y Ernie Hudson.

El personaje de Vigo se inspiró en la mitología de los Cárpatos, concretamente en Vlad el empalador. Se hizo una pintura conceptual de él como un espectro con capucha roja que se manifiesta en Central Park y arranca árboles y postes de luz. Por supuesto, al final de la película este ser es destruido por los Cazafantamas.