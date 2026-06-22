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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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22 JUN 2026|

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El II VibraFest de Caspe roza el completo con casi 1.000 personas y más de 12 horas de música pop-indie

FOTOGALERÍA. La segunda edición ha superado la afluencia en más de 300 entradas con respecto al año pasado. La zona gastronómica también resulto un éxito con distintas propuestas

El grupo tributo Fitos y el Fitipaldi junto al público./ VibraFest
El grupo tributo Fitos y el Fitipaldi junto al público./ VibraFest

La COMARCA22 06 2026

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Caspe

Cultura y Ocio

La segunda edición del VibraFest en Caspe ha superado la acogida que tuvo en su estreno el año pasado, que atrajo a cerca de 900 personas. Este año, la cifra ha rozado el completo con casi 1.000 entradas vendidas para disfrutar de una calurosa tarde noche en la que la música ha sido la protagonista durante más de 12 horas seguidas.

Sobre el escenario del Parque El Muro pasaron grupos de versiones Fitos y el Fitipaldi Tributo, Copacabana y Modelo, así como los DJ’s Krispinght, Víctor BS, Héctor DLUX y Gaski. El cartel desató un gran ambiente de fiesta que discurrió sin incidentes. Hasta el evento se acercaron no solo vecinos de Caspe, sino también de otras localidades de la comarca y visitantes de Teruel, Zaragoza y otras provincias cercanas.

La zona VibraFood, dirigida al aspecto gastronómico, fue otro éxito con cenas ofrecida por Nómadas Street Food y por Pecado Carnal Burguer, que deleitaron a los asistentes con una amplia variedad de propuestas para sobrellevar la tarde noche.

El VibraFest ha contado este año con el patrocinio del Ayuntamiento de Caspe, como novedad. El Consistorio ha decidido apoyar este evento que abre el calendario estival en la localidad y que ayuda a dinamizar el territorio.

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