El III laboratorio de emprendimiento Rural Jam de Caspe debate sobre el turismo creativo y viajes de aventura

Proyectos relacionados con la hostelería, el textil, turismo creativo y viajes de aventura, fueron las temáticas puestas sobre la mesa, en la tercera edición del Laboratorio de Emprendimiento Casa Bosque Rural Jam. Con una intensa jornada de trabajo en equipo del sábado se cerró la programación de la Semana del Emprendimiento.

Tras una sesión introductoria y creación de equipos el viernes, el sábado los participantes se centraron en la fase de investigación, definición e ideación, que culminó con el prototipado, tasteo y presentación de las iniciativas emprendedoras. «Todo este proceso se conoce bajo la fórmula del designe thinking», destacó Fátima Giménez, una de las facilitadoras junto a su compañera Paloma de la Cruz. «Hemos visto que los proyectos y los participantes han venido con ideas muy aterrizadas. Lo que hemos hecho es trabajar en grupo cada una de las ideas emprendedoras», matizó.

Uno de los participantes en este laboratorio de emprendimiento es Omar Lauffi, un joven de 28 años de Caspe, que dirige una agencia de viajes de aventuras creada hace unos meses. «Estas jornadas me permiten conocer lo que se está haciendo en nuestro entorno. Es importante para el medio rural que haya movimiento de ideas y de negocio y que la gente sobre todo se anime a trabajaren el pueblo», resaltó. En su caso, la experiencia le ha servido para crear una red de oportunidades y tomar ejemplos de qué es lo que funciona en otras iniciativas.

Alba Belenguer se desplazó desde Huesca para encontrar respuestas para su proyecto de emprendimiento basado en el turismo creativo. «Es muy interesante el hecho de que los proyectos no estén relacionados con un mismo ámbito, lo que te da una visión más abierta. Me sirve para ver otras ideas y compartir la mía. Es muy positivo que exista un laboratorio de este tipo que no esté ubicado en la ciudad», resaltó. Su idea de negocio está cobrando cada vez más fuerza, una experiencia que aúna el ámbito creativo, como la cultura o el arte, llevándola a los viajes.

Otra de las asistentes al laboratorio es Ana Poblador junto a su hermana, quienes se van a hacer cargo de un negocio relacionado con el textil, tras la jubilación de los anteriores gestores. «Estamos viendo nuevas ideas para añadir. Quiero seguir en mi pueblo, Caspe, y por eso es importante encontrar nuevas ideas de emprendimiento», aseguró.

Fayón y Caspe cierran de este modo la extensa programación de la Semana del Emprendimiento 2023, que contó en esta edición con una veintena de ponentes con multitud de actos en Alcañiz, Alcorisa, Andorra y Fortanete, además de las localidades del Bajo Aragón-Caspe.