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20 JUL 2026|

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Incendio en Ejulve: Arden 170 hectáreas en la Sierra de Majalinos, escenario del trágico fuego de 2009

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Un amplio dispositivo se mantiene trabajando en la zona. Se ha cortado la carretera A-1702, entre Ejulve y el cruce de Montoro de Mezquita

Camila Ortiz Tomaselli20 07 2026

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Incendios

ActualidadPolíticaLa COMARCA TV

Un incendio forestal se ha declarado este lunes por la tarde en Ejulve. El fuego se ha iniciado en torno a las 17.45 en una zona de monte bajo conocida como La Solana, la misma que ya se vio afectada por el gran incendio originado en la Sierra de Majalinos de 2009. Por el momento, ya se han quemado 170 hectáreas.

Un amplio dispositivo se mantiene trabajando en el paraje, con cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer. También trabajan efectivos de la Diputación Provincial de Teruel, agentes para la protección de la naturaleza (APN) y cuadrillas forestales. Además, como medida preventiva se ha procedido al corte de la carretera A-1702, conocida como The Silent Route, entre Ejulve y el cruce de Montoro de Mezquita.

El alcalde de Ejulve, Ovidio Ortín, ha explicado desde la zona que “el fuego avanza descontrolado”. “Pensaba que estaría aquí unos minutos hasta darlo por apagado y ya llevamos 2 horas”, ha dicho. Por el momento, se desconoce el origen del incendio. Desde DGA explican que se está muy pendiente del viento, principal preocupación en estos momentos.

Cerca de la zona afectada no hay nucleos de población, solo algunas masias deshabitadas. El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha explicado que al tratarse de una zona ya quemada, el fuego avanza con rapidez. "Hablamos de un espacio con un rico patrimonio natural que hemos luchado para salvaguardar. Nos preocupa como todos los incendios que tenemos", ha lamentado este lunes.

Esta zona ya fue reforestada tras el trágico fuego originado en la Sierra de Majalinos. Según apuntan los datos de la DGA, la actuación, que se ha ido llevando a cabo durante los últimos 15 años en cinco fases distintas y bajo varios gobiernos, ha supuesto la reforestación de en torno a 1.750 hectáreas -1.000 por parte de la administración y 750 por iniciativa privada- de las 7.200 hectáreas que se quemaron.

  • Incendio en Ejulve declarado este lunes. / INFOAR

Incendio declarado este lunes en Ejulve / M. N.

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