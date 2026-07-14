Incendio en Peñarroya: El fuego está estabilizado tras quemar más de 300 hectáreas y se retiran los efectivos de la UME

El incendio que desde el domingo mantiene en vilo a los vecinos de Peñarroya de Tastavins se considera ya estabilizado. Los más de 300 efectivos que este lunes estuvieron trabajando en la extinción del incendio han dado el fuego por estabilizado en torno a las 6.00 de este martes. Tras esta mejora de la situación, el Gobierno de Aragón ha rebajado a Situación Operativa 1 Nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO)

Para este martes, se mantendrán trabajando sobre el terreno más de 80 efectivos de los distintos cuerpos. Por parte del INFOAR, están presentes ocho brigadas terrestres, ocho autobombas, dos bulldozer, un helicóptero ligero y un helicóptero mediano. También se cuenta con medios de la Diputación Provincial de Teruel, la Diputación Provincial de Castellón, Protección Civil, Guardia Civil y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita.

Desde el Gobierno de Aragón reconocen que la situación sigue preocupando porque "el incendio todavía no está finalizado". Las labores se centran en refrescar las zonas para evitar que las altas temperaturas y las rachas de viento reaviven el fuego. Aun así, durante el CECOPI de este martes, los reponsables aseguran que se mantienen "optimistas" ante la evolución de unas llamas que en su inicio "pintaban muy mal".

La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) que ha tenido lugar en la mañana de este martes en la Sala de Crisis del 112 Aragón ha estado presidido por el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha quedado desmovilizada.

Mal pronostico metereológico

En cuanto a la previsión meteorológica, el viento se mantendrá durante la mañana de dirección variable y de baja intensidad. A partir de las 12.00, soplará en dirección sur o sureste. Se esperan rachas cercanas a los 50 km/h entre las 17.00 y las 20.00.

La humedad se ha recuperado, y se espera que por la tarde baje al 40%. Las temperaturas se mantienen con un ligero ascenso, y se esperan tormentas con posibilidad de granizo durante la tarde noche. Hay aviso nivel amarillo por tormentas para este martes entre las 17.00 y las 23.59 horas en Gúdar, el Maestrazgo y el Bajo Aragón.

Desde DGA aseguran que se mantiene la prudencia porque, si bien una tormenta con granizo serviría para poder mejorar y refrescar la zona del incendio, una tormenta seca con rayos podría empeorar la situación e incluso activar un nuevo foco.

Reunión del CECOPI este martes en la sala del 112./ DGA

Se mantienen los desalojos

Las complicadas condiciones climáticas para este martes han decantado la decisión de posponer un día más la vuelta de los desalojados a sus viviendas. En total son los propietarios de ocho masías disgregadas por la zona, el Centro Budista de Monroyo y los clientes del Hotel Torre del Marqués. Todos ellos, una treintena de personas, fueron desalojados el domingo por la gran cantidad de humo que llegaba del incendio. En el caso de este último, sus propietarios han preferido cancelar las reservas previstas para estos próximos días por precaución.

Desde DGA, explican que la vuelta está prevista, siempre que la situación no empeore, para este miércoles por la mañana. "Entendemos que la gente puede esperar un día más por su seguridad", ha apuntado Bermúdez de Castro.

Efectivos del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón trabajando en el incendio de Peñarroya./ DGA