El incremento del 30% del precio del nuevo pabellón caldea el pleno de Andorra: «Queremos multiusos, pero ¿a qué coste?»

El nuevo pabellón multiusos planteado para Andorra acaparó el debate del pleno extraordinario y llegó a desarrollar hasta cuatro turnos de palabra. En este punto del orden del día de este lunes se presentó el inicio del expediente para la contratación de la construcción del pabellón, tras quedar desierta la primera licitación que se sacó para este fin en un pleno extraordinario el 30 de marzo. El pleno aprobaba este punto, finalmente, con 6 votos a favor de los concejales del PSOE y uno de IU, 3 abstenciones de los concejales del PP y Vox y el voto en contra de los 2 concejales del PAR.

Las discrepancias para votar a favor del punto de algunos de los concejales se deben a la subida de un 30% del precio de licitación de las obras respecto a la primera. El contrato saldrá a licitación por un precio base de 3.294.623,20 euros, con IVA incluido, mientras que la primera, que quedó desierta se aprobó por 2.526.972,46 euros. También se aprobaba que estos más de 3 millones que se han presupuestado sean un gasto plurianual proyectado para los ejercicios 2026-2027.

Desde el equipo de gobierno apuntaban que este incremento de precio de 767.650,74 euros es el que los técnicos y redactores del proyecto han propuesto hacer para que haya empresas interesadas en hacerse con el contrato. El incremento se debe a la actualización de precios de los materiales, en parte derivado de la Guerra de Irán. El alcalde de Andorra, Rafa Guía, explicaba que el Ayuntamiento puede financiar esta subida debido a que cuenta con remanente de tesorería suficiente para hacer frente a esta inversión y consideraba que se trata de una obra necesaria y muy demandada por la ciudadanía de Andorra, que la mayoría de partidos políticos han llevado en su programa electoral los últimos 20 años.

La concejal de Vox, Aroha Rochela, anunciaba que se abstendría, porque no está en contra de la construcción de un pabellón, pero considera "que se debe ser cautos con el gasto, debido a la perspectiva de futuros de la localidad que no son halagüeñas", y decía que “no se puede poner en jaque tanta parte del remanente del ayuntamiento”. Rochela también apuntó que “se puede optar por hacer un pabellón de una manera más austera”.

El concejal del PAR, Andrés González, estaba de acuerdo con lo aportado por la edil de Vox, y añadía que sumando esta obra y otros compromisos adquiridos por el ente municipal ya se consume el 73% del remanente de tesorería con el que se cuenta actualmente, quedando “3 de cada 4 euros de los ahorros municipales comprometidos”. Cuestionaba "si es prudente descapitalizar el ayuntamiento para construir un pabellón de más de 3 millones de euros”. González insistía en la propuesta de su partido de adecuar la plaza de toros para convertirla en “una instalación polivalente” y no constituir un nuevo edificio que suponga este gasto.

Por su parte, la portavoz del PP, Silvia Quílez, argumentó no estar de acuerdo con la subida del 30% y proponía “darle una vuelta” al proyecto y “hacer algo un poco más sencillo, que cueste menos dinero”, para no tener que hacer tal inversión de fondos propios del ayuntamiento, además buscar alguna subvención para afrontar esta inversión. También apuntaba que el aprobar que sea un gasto plurianual, compromete ya el ejercicio económico del año 2027.

Raúl Romero, concejal de Izquierda Unida, agradeció a los gobiernos anteriores haber dejado el remanente de tesorería con el que se cuenta. Romero también hizo una reflexión en la que apuntó que todos los grupos políticos llevaban en sus programas electorales el pabellón multiusos y que se trata de una “demanda vecinal”. Dijo quedarse “a cuadros con varios grupos políticos, porque esto es engañar a los ciudadanos”, argumentando que en este momento se tenía una oportunidad de hacer realidad el nuevo pabellón gracias al remanente del que se dispone e “invertir los ahorros de los ciudadanos en una demanda que ellos mismos plantean”.

Esta acusación causó los diferentes turnos de palabra que se sucedieron. Los tres grupos políticos que no votarían a favor se defendieron y reprocharon estas palabras argumentando que no estaban “engañando a los ciudadanos”, ya que están a favor de que se ejecute el pabellón, pero no del gasto que se plantea para llevarlo adelante.

En este punto, el alcalde apuntó que "a nadie más" que a él le duele tener que incrementar los precios, pero es lo que han aconsejado técnicos y el redactor del proyecto y también decía que “los remanentes en el banco no hacen nada” y que “mejor que usarlos para lo que demanda la ciudadanía”. Guía también anunció que este proyecto ya se ha presentado para que sea subvencionado por los fondos FITE.

En los siguientes turnos de palabra, Silvia Quílez también propuso esperar a sacar esta licitación para cuando ya se hayan resuelto los fondos FITE, y se sepa si el proyecto puede recibir alguna subvención. Proponía gastar el remanente de tesorería en otras inversiones como ejecutar una 3ª fase de la Residencia de mayores de Andorra para que pueda ser más rentable al superar las 51 plazas o mejorar la instalación de la red de agua de boca y saneamiento del municipio.

Pleno municipal extraordinario de Andorra el 22 de junio de 2026. / Ayto. Andorra

Subvención para los premios de la Asociación Empresarial

El pleno extraordinario solo tuvo dos puntos, y el primero fue relativo a la concesión de la subvención directa a la Asociación Empresarial de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín (AEA), de 2.627,50 euros. Este montante se destinará a la realización de la 28ª Gala Premios Empresa, que tendrá lugar este viernes en el Museo Minero MWINAS, de Andorra. El punto era aprobado por unanimidad.

El lunes 29 volverán a sentarse en el salón de plenos en la sesión ordinaria de junio.