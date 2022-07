Indignación en Andorra por la posible reapertura de la central de As Pontes

Andorra y toda su comarca observan atónitas cómo el Gobierno central se plantea la reapertura de la central térmica de As Pontes y ya ha pedido un informe a Red Eléctrica para conocer su viabilidad. Todo ello en plena crisis energética con los precios disparados y con Alemania autorizando que sus centrales de carbón, la mayoría ya cerradas, vuelvan a funcionar para prepararse ante un invierno que se espera complicado.

Mientras tanto Andorra ha visto en apenas dos años cómo se cerraba su central primero y cómo se derruía después- el pasado mes de mayo- sin una alternativa de empleo real en estos momentos y en plena crisis energética mundial. Los únicos trabajos que se han creado son en el desmantelamiento de la Central y en el parque solar de Endesa y es ahora cuando se comienzan a anunciar proyectos como la planta de Oxaquim, que comenzará su actividad en 2023; y la empresa de arcillas Vesco. El plan de transición justa anunciado hace tres años aún no se ha presentado y el concurso del nudo Mudéjar se adjudicará después del verano.

La posible reapertura de As Pontes ha crispado más los nervios en la zona, donde califican la noticia de «tomadura de pelo». Todos coinciden en que el desmantelamiento y derribo de la térmica se hizo demasiado rápido y en base a unos preceptos que no se están cumpliendo.

«En julio de 2022 la ministra Teresa Ribera se va a informar para ver si es necesario reabrir As Pontes por la garantía de suministro cuando nos decían que España tenía contratada dos veces y medio la potencia con respecto al pico máximo de demanda. Es una vergüenza porque aquí ya reclamábamos que nos dejaran precisamente como garantía de suministro y con la ventaja competitiva de que teníamos minas para extraer carbón y empresas como Samca funcionando», critica Roberto Miguel, presidente de la Asociación de Empresarios de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín.

El empresario califica de «tomadura de pelo» que el Gobierno cerrara las centrales españolas sin atender más criterios que los medioambientales justificando que la demanda estaba cubierta cuando ahora se está demostrando que no es así. «Nos adelantamos, quisimos ser los que abanderáramos el cambio a un modelo verde y sostenible y quizás la sociedad no estaba preparada. Ya veremos lo que pasa en octubre pero la realidad es que ciudadanos y empresarios estamos pagando la factura tres veces más cara y que en Andorra hemos pasado de pleno empleo y rentas altas a salarios y condiciones laborales que no son los que se prometieron. Parece que se hace todo por impulso, se abanderó el populismo abandonando a todo un territorio», apunta Miguel. Aunque crítico con lo que se ha hecho, el representante de los empresarios ve con esperanza el futuro gracias a la iniciativa privada y a las exigencias del Ministerio para adjudicar el concurso del nudo Mudéjar, que incluye un plan de acompañamiento que creará empleo alternativo a los parques solares y fotovoltaicos.

El secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de Andorra, Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras, Darío Sanz, también lamenta que se «corriera demasiado» y España renunciara a sus reservas estratégicas, el carbón y las térmicas como la andorrana. «Cuando aquí se anunciaban los cierres en Alemania se inauguraba una térmica de 300MW. Se han cometido errores graves y los vamos a pagar este otoño si no se comienza a dar marcha atrás y se empieza a pensar en clave de país, que en gobernar por los intereses propios y no los ajenos. Hay países que se van a ver beneficiados de que España sea un país energéticamente dependiente», apunta Sanz, para quien la solución pasa por nacionalizar y tomar el control de las eléctricas como ha hecho Francia aunque sea temporalmente con un presidente, Emmanuel Macron, que «no es ningún comunista pero sí más patriota que los de aquí».

Otra visión tiene el secretario general de UGT en la provincia de Teruel y teniente alcalde del Ayuntamiento de Andorra con el PSOE, Alejo Galve, para quien la situación de Andorra era «distinta» a la de As Pontes, en que la se quemaba carbón de importación. «Sí que fue rápido el cierre pero en el momento en el que Samca cerró las minas, la Central de Andorra estaba muerta», afirma Galve, quien, no obstante, reconoce que se podría haber adaptado la instalación. El responsable de UGT ve a Andorra con «futuro» con los recientes anuncios de Oxaquim y Vesco; y el concurso del nudo Mudéjar.

En materia política, la presidenta de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos, Marta Sancho, ve con «estupefacción» la posible reapertura de As Pontes cuando en Andorra «han sido obligados a reconvertirse» y aún están esperando el plan de transición justa. Este medio intentó contactar sin éxito con el alcalde de Andorra, Antonio Amador.

En cuanto a la patronal, el presidente de CEOE-CEPYME en Teruel, Juan Ciércoles, afirma que la planificación del cierre y demolición de la térmica de Andorra «no se hizo correctamente», habida cuenta de que no están todavía en marcha las alternativas laborales y de creación de riqueza proyectadas en la zona. El también concejal de Andorra por el PAR critica que tampoco está firmado el convenio de transición justa ideado por el Gobierno central para evitar que la comarca pierda su actividad económica tras el cierre de la planta de generación eléctrica. Recuerda que, igualmente, está todavía sin adjudicar el nudo de evacuación de energía eléctrica que tenía la térmica. «No se han hecho las cosas en tiempo y forma -denunció Ciércoles-, se cerró precipitadamente y ahora resulta que necesitamos energía para el invierno». Destaca que, puesto que resulta imposible dar marcha atrás, pues la central está demolida ya al 50%, «lo efectivo ahora es agilizar la puesta en marcha de los proyectos de energías renovables ya iniciados o previstos y para ello hay que recortar la burocracia en los despachos». «Pongámonos manos a la obra para que echen a andar nuevas empresas lo antes posible!», reivindica.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Santa Isabel, defiende que la central «debió mantenerse abierta como punto estratégico de generación de energía eléctrica» y sostiene que «cualquier país» lo hubiera hecho, como así ha sido en Alemania, donde se están reabriendo plantas que producen electricidad mediante la combustión de carbón. Estima, no obstante, que «ya no es momento de lamentos» y que ahora lo necesario es «acelerar los proyectos energéticos en marcha, de lo contrario, vamos a tener un invierno bastante duro». Para Santa Isabel, el cierre de la planta andorrana se hizo «precipitadamente, sin tener en cuenta que puede haber una coyuntura que aconseje volver al carbón». Y puso como ejemplo que solo un año antes de su cierre, la térmica de Andorra funcionó a pleno rendimiento porque se paralizaron las nucleares del sur de Francia. «Ha faltado planificación».