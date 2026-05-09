¿Indumentaria tradicional y traje baturro son lo mismo?: «Hay que saber lo que se viste»

Comienza la época de romerías y festividades en las que volverán sacarse a las procesiones los trajes tradicionales. San Isidro, sin ir más lejos, está a la vuelta de la esquina y en muchas casas ya se desempolvan sayas, alpargatas, chalecos, mantones y demás prendas. No siempre se es consciente de lo que se tiene entre las manos, y no hay nada más satisfactorio que salir de casa a lucir las galas sabiendo qué es cada pieza, su origen y cómo denominarla. Porque no: traje baturro e indumentaria tradicional no son lo mismo.

Visita guiada especial en el Espacio Indumentaria de Valdealgorfa con la Asociación Sempiterna. / B. Severino

Este sábado se explicó sobre el terreno y con maniquíes reales de carne y hueso que se vistieron sus ropas elegidas en casa para participar en la actividad tan especial que se organizó en Valdealgorfa, en el Espacio Indumentaria, un sitio en el que el tiempo solo se detiene dentro de las vitrinas, porque es un lugar vivo y en el que suceden muchas cosas. Como adelanto al Día Internacional de los Museos que se conmemora cada 18 de mayo, ha habido visita teatralizada y explicada al detalle para los visitantes, que han sido los grandes protagonistas.

Visita guiada especial en el Espacio Indumentaria de Valdealgorfa con la Asociación Sempiterna. / B. Severino

El espacio se ha abierto al público para una cita a la que se había invitado a acudir con indumentaria tradicional y popular para mostrarla y explicar cada parte. Elena Guarc y Dabí Latas, al frente de la Asociación Sempiterna que se encarga de dinamizar el espacio, han comentado todas las cuestiones a unos oyentes que han prestado mucha atención. "No quiere decir que esté mal salir como se sale con el traje baturro, simplemente hay que tener en cuenta que no es lo mismo que indumentaria tradicional porque esa no es la ropa que vestían nuestros antepasados", han apuntado. La forma de colocarse mantones bien cerrados y no rodeando el cuello por los hombros, o los peinados bien repeinados con la raya centrada y moño apretado son algunas de las muchas diferencias.

Visita guiada especial en el Espacio Indumentaria de Valdealgorfa con la Asociación Sempiterna. / B. Severino

Entre otras cosas, se ha ejemplificado que el traje baturro que ha vestido Guarc para la ocasión, nada tiene que ver con la indumentaria tradicional. Gracias a la colaboración de los "maniquíes humanos" ha habido trajes de alcañizana, también de hombres con sombrero basto de Tronchón, y se ha explicado el origen de peinados, de pañuelos y se han dado un sinfín de detalles más.

Visita guiada especial en el Espacio Indumentaria de Valdealgorfa con la Asociación Sempiterna. / B. Severino

El broche se ha puesto con un recorrido por 'La lana en pañuelos y mantones', que afronta las últimas semanas tras casi tres años en las vitrinas de la primera planta, y con una parada a la novedosa muestra de abanicos en la planta calle. El Espacio Indumentaria es visitable todo el año llamando al 978089579 para reservar cita.