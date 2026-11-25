Reconoce que llegar a los más jóvenes es uno de los grandes objetivo s, ya que, asegura, "se están normalizando conductas que no son normales". Controlar a las parejas compartiendo ubicaciones en el móvil como algo habitual y no puntual es una de ellas, pero hay más que también están relacionadas con la violencia sexual, casos que también aumentan.

Inmaculada de Francisco es la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) desde mayo, y alerta del despunte de llamadas a la línea 900 gratuita y operativa 24 horas. En la comunidad ha habido un aumento del 9% y el Bajo Aragón sigue esa tendencia. En una entrevista en Radio La Comarca detalla las herramientas de las que dispone una mujer que denuncie violencia de género en el medio rural e insta al conjunto de la sociedad a no callar ante un caso o una sospecha.

¿Qué dicen las cifras respecto al Bajo Aragón Histórico en lo que llevamos de 2026?

Las cifras nos dicen que vamos subiendo porque durante todo 2025, fueron 79 personas las que atendimos psicológicamente, que es uno de los recursos que tenemos en el Instituto Aragonés de la Mujer. En este momento del año ya tenemos 86 mujeres atendidas, 38 son víctimas de violencia y además siete hijos de estas mujeres. Con lo cual, estamos viendo que las cifras aumentan. También las cifras nos dicen que las mujeres están empezando a denunciar más, algo que quizá es también por todo el trabajo que se está realizando desde todas las instituciones para ayudar.

¿También hay aumento de consultas en el 900 504 405?

También en las llamadas a la línea 900 han subido. El año pasado fueron 57 las bajoaragonesas atendidas, y en este momento ya hemos tenido 67 llamadas. Estamos viendo que es un 9% más o menos en general lo que nos están subiendo las cifras en todos los datos.

¿Qué dificultades añadidas se encuentra la mujer del medio rural a la hora de denunciar o pedir ayuda?

El señalamiento, porque todo el mundo se conoce y existe el miedo a que luego las puedan señalar. Tenemos que decir a todas las mujeres y a todos los hombres que las víctimas no pueden seguir siendo víctimas. Tienen que denunciar y las instituciones estamos para darles cobijo, para darles ayuda, para darles ese asesoramiento y en un momento determinado incluso pues trasladarlas a casas tuteladas o a centros de emergencia que para eso dispone el Gobierno de Aragón de esos recursos.

¿Cuál es el primer paso que debe dar una mujer que esté siendo víctima de violencia de género para denunciar su situación?

En todas las Comarcas de Aragón tenemos servicios que dan atención psicológica, social, para ayudas económicas que puedan necesitar y también ese asesoramiento jurídico para que les puedan asesorar sobre qué tienen que hacer, qué pasos dar para presentar esa denuncia y además no sentirse nunca solas, siempre estar acompañadas.

¿Cómo funcionan los protocolos entre Comarcas, IAM y otras instituciones en violencia de género?

Trabajamos con todas las Comarcas haciendo cursos de formación y tenemos un contacto directo. Cualquier caso que pueda suceder en cualquier Comarca nos lo trasladan al Instituto Aragonés de la Mujer y vemos si necesitan activar ya protocolos de emergencia, ayudas o incluso, pues si es un caso de eminente riesgo, activar las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hacemos ese seguimiento y acompañamos a los trabajadores de las Comarcas, para que si se da un caso, pongamos en funcionamiento toda la maquinaria para ayudar y poder valorar la situación, y ayudar a esa mujer que pueda ser víctima de violencia.

¿Qué sucede si una mujer necesita abandonar su domicilio? ¿Y si hay niños menores?

Se hace una evaluación por la Policía Nacional o por la Guardia Civil, que en este caso en el Bajo Aragón sería por medio de la Guardia Civil, y en cuanto hay un caso de eminente riesgo, se pone en contacto con nosotros. Buscamos un centro de emergencia donde podamos acoger a esa mujer con sus hijos. Si lleva hijos, los acogemos igual. Ahí pasan los primeros días, hasta que vemos si la emergencia es muy alta y sigue teniendo riesgo, las pasamos a unos centros tutelados con unas educadoras para que puedan estar siempre acompañadas, para que pasen esos momentos que son muy difíciles para las mujeres. Y poderles ayudar en encauzar su vida con ese asesoramiento psicológico, ese asesoramiento social. Y en cuanto ellas están preparadas, incluso con un asesoramiento laboral, para que puedan tener una actividad económica para poder vivir ellas solas con sus hijos.

¿Qué ayudas existen en materia de empleo o vivienda? Ya es complicado el acceso.

Hay unas ayudas en vivienda, y en el IAM acreditamos a las víctimas de violencia para que puedan acceder a las ayudas cuando salen los planes de vivienda. Además, desde el propio Instituto Aragonés de la Mujer, damos unas ayudas mensuales a las mujeres para que puedan sobrevivir económicamente. Hemos puesto en marcha un asesoramiento laboral para buscarles un trabajo. Además, en los presupuestos del 2027 llevamos también una partida para capacitar a estas mujeres. Pues si hay una mujer que ha sufrido violencia y no tiene una capacitación para poder acceder al mercado laboral, se trata de poder capacitarla. Si, por ejemplo, quiere ser peluquera, se trata de que que le podamos pagar los estudios para que en cuanto termine pueda salir al mercado y encontrar un trabajo. Eso lo estamos esperando a que se aprueben los presupuestos del 2027. Entendemos que una independencia económica es lo que va a permitir que estas mujeres también salgan de ese círculo de violencia en el que ha estado sufriendo y que tenemos que ayudarlas entre todos.

Desde el IAM hace unas semanas se advertía de que se están atendiendo también a víctimas de violencia sexual cada vez más jóvenes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quizá también están jugando un papel importante las redes sociales, el control digital y la normalización de determinadas conductas?

Sí, estamos viendo que hay conductas que se están normalizando, como el control a la pareja por medio del móvil y de compartir las ubicaciones. Hemos retrocedido porque ya habíamos dejado de estar controladas, podíamos ser más libres y ahora vemos que está repuntando otra vez este control. Eso está generando que haya violencias sexuales e incluso violencias de género en jóvenes. Estamos haciendo campañas por medio de influencers, estamos intentando meternos en su lenguaje con las redes sociales, por medio también de una campaña que hemos hecho con Cultura, ‘La cultura del buen trato’, porque ahí llegamos por medio del teatro, de la lectura, del cine, a ese público más joven.

En este balance, ¿también han aumentado las atenciones y consultas de personas más jóvenes?

Sí, hay muchas más, tenemos muchas más llamadas a la línea 900. También tenemos muchos más expedientes en los CAIVIS, en los centros especializados de violencia sexual. El año pasado tuvimos 148 expedientes, este año ya llevamos 178 y estamos empezando a tomar medidas porque estas cifras no pueden aumentar.

Desde hace unos años se han incorporado los Puntos Violeta a las fiestas de los pueblos, ¿van a poner más iniciativas en prevención?

Esperaremos a empezar con nuevos presupuestos para poner más temas en funcionamiento, pero sí los Puntos Violeta entendemos que tenemos que seguir facilitándoselos a los municipios en sus fiestas patronales y en eventos donde haya grandes aglomeraciones. Son sitios donde la gente puede ir y recibir atención atenderlos en el mismo momento, porque estamos dando formación a todas las personas que atienden en los Puntos Violeta. El año pasado se llevaron a municipios mayores de 1.800 habitantes, este año ya hemos bajado a 1.500, por lo que todos los municipios que tienen más de 1.500 habitantes y han querido, han podido instalar un Punto Violeta. El año que viene nuestra intención es ir bajando para poder llegar a más población y que existan esos puntos seguros donde cualquier mujer en un momento determinado tenga un problema pueda acudir.

¿Qué mensaje traslada a las bajoaragonesas que estén en una situación de violencia de género?

Que nadie tiene por qué sufrir violencia, que se atrevan a denunciar, a presentar su reclamación y ir a los centros que tenemos en las Comarcas o incluso a los cuerpos y fuerzas de seguridad para denunciar. Y les digo que no están solas, que en Aragón tenemos medios suficientes para poder ayudarles, con lo cual, vamos a estar a su disposición para poder acompañarlas y que salgan de esa situación.

¿Cuál es el mensaje para el conjunto de la sociedad?