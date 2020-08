Interpeñas de Caspe homenajea este miércoles a las víctimas de la pandemia

La unión de Interpeñas de Caspe colocará este miércoles un pañuelo negro a San Roque como conmemoración a las víctimas de la pandemia. Este acto tenía lugar cada año con una peña encargada de llevarlo a cabo y con la plaza repleta de vecinos y visitantes de la localidad caspolina.

Sin embargo, este año no se permitirá que acuda público a contemplar la puesta del pañuelo. Solo asistirán representantes de la corporación municipal y de Interpeñas, todos ellos manteniendo las medidas de seguridad. No obstante, el acto se retransmitirá en directo a través de las redes sociales para que los caspolinos y caspolinas puedan presenciarlo.

«Por más que sea la semana de San Roque, no hay fiestas. Hay que tener conciencia de lo que no puede ser, no podemos juntarnos mucha gente ni hacer como si hubiera fiestas».

Abraham Martínez, presidente de Interpeñas de Caspe.