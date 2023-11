Isabel Marco abre campaña de crowdfunding para lanzar su cuarto disco

La cantautora Isabel Marco ya tiene preparado el que será su cuarto álbum de estudio y que estrenará el próximo 1 de diciembre. Con el objetivo de conseguir financiación para que el lanzamiento alcance a más público, la bajoaragonesa ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para comprar el disco por adelantado a través de diferentes opciones, ya que existe variedad de precios en función del pack elegido: además del disco, se pueden adquirir camisetas o púas, entre otros artículos.

Todavía no ha enseñado la portada de esta nuevo disco, la única y misteriosa imagen que acompaña la campaña son los brazos desnudos de la artista sobre un fondo gris. Para participar y apoyar la carrera de la alcorisana, hay que acceder a la web de Alternativa Management, donde se despliega un gran abanico de posibilidades de colaboración “con opciones para todos los gustos y bolsillos”.

La portada no, pero sí se conocen algunas de las canciones incluidas en este nuevo disco que han salido publicadas a lo largo del año en forma de videoclip, como por ejemplo, ‘Los días ásperos, en los que se atreve con el baile. Además, antes del estreno del nuevo trabajo, va a adelantar otra nueva canción. Se trata de ‘El sabor de los sábados’ y a partir del 10 de noviembre se podrá disfrutar del videoclip en sus redes sociales.

Respecto al cuarto álbum, lo componen nueve canciones que han sido grabadas en tres sesiones diferentes. “Ha sido año y medio de trabajo, ya que he preferido mover a todos los músicos varias veces al estudio de grabación; es una elección mucho más cara porque conlleva muchos más gastos de desplazamientos y demás, pero he optado por la mejor opción para conciliar mi vida laboral con mi vida familiar”, explica. En este caso ha concentrado su trabajo en cuatro días de forma intensa dejando unos meses hasta la siguiente sesión. “Preferí eso a encerrarme en el estudio durante cuatro semanas seguidas más de ocho horas al día. Esa opción sería mucho más difícil para compaginar mi trabajo con la maternidad y la crianza de mi hijo”, apunta.

En cuanto a la campaña de venta anticipada del disco, Marco recalca que supone un apoyo a su carrera y a su modo de vida. “Participar en esta campaña de crowdfunding es ayudarme en mi trabajo, en mi elección de vida, en mi día a día y es ayudarme a seguir dedicándome profesionalmente a hacer canciones y tocarlas en directo”, concluye.

Tocar en directo es lo que continúa haciendo. De hecho, este mes de noviembre llega con tres fechas confirmadas hasta el momento: el día 11 estará en La Mata de los Olmos; el 19, en Pola de Lena (Asturias) y el 24 en Funes (Navarra).

Reivindicación de una vida de artista rural

Isabel Marco recibió al otoño con el estreno de una nueva canción a la que llamó ‘Petricor’ en referencia al característico olor que aparece después de la lluvia sobre la tierra tras tiempo de sequía, y que “evoca el renacer, la esperanza y la ilusión por seguir”. Toda una declaración de intenciones en una nueva canción que formará parte del inminente cuarto disco.

Esta es una canción pausada e intimista en la que la cantautora habla de su realidad más cercana y se reivindica como creadora desde el mundo rural. El estribillo dice: “Sin encajar en ningún lado. Mirando al cielo, soñando alto”. Abre sus pensamientos para expresar que no se siente parte de ninguna corriente o estilo musical y que no le importa demasiado. De hecho, la alcorisana siempre se ha caracterizado por seguir su propio camino sin mirar modas ni tendencias. Además de definirse con precisión a lo largo de la canción, defiende la opción de elegir quedarse a vivir en el mundo rural para desde ahí llevar a cabo tu vida laboral y personal. Lo hace con frases como “salto mortal desde esta periferia donde no hay prisa por llegar”, “pintándome los labios de exilio redentor” o “mucho mejor mi aldea que los planetas”.

‘Petricor’ está disponible en todas las plataformas digitales y va acompañada de un videoclip del premiado realizador asturiano Titi Muñoz. Para el audiovisual, Marco cuenta con la compañía de su hijo Daniel de protagonista como una forma de mostrar su cotidianidad y la realidad cantada en su canción.

El nuevo disco se ha grabado en Ovni Estudio, de Bonielles (Asturias) y la cantautora bajoaragonesa ha vuelto a contar con su productor de confianza, Pablo Martínez, y los músicos que la llevan acompañando en todos sus discos así como en sus conciertos en eléctrico. Está editado por Carcajada Records y distribuido digitalmente por Beatclap y Carcajada Records.