La IV edición de la Feria Presura pone el foco en el reto demográfico

El futuro del medio rural ha polarizado la atención durante la jornada inaugural de la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural Presura. El acto inaugural ha tenido lugar este viernes por la mañana en la ciudad de Soria, que ha acogido una cumbre con amplia representación política y empresarial para abordar el reto demográfico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado el acto inaugural en una jornada que ha contado, de igual modo, con la participación del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, y el periodista Manuel Campo Vidal, entre otros.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha sido uno de los participantes en la mesa redonda que ha tenido lugar junto con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, el presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López y el periodista Raúl Conde. Guitarte ha reconocido que el reto demográfico está ya en la agenda, pero ha defendido «pasar a los hechos». «No nos quedemos en el plano teórico y pasemos a la realidad. Nuestra experiencia en los ministerios nos dice que realmente hay receptividad pero cuesta romper las inercias», ha apuntado. De igual modo ha defendido un cambio de modelo en el país. «Tenemos un modelo de desarrollo equivocado que enfacitó el progreso en unas áreas en detrimento de otras y no vemos que haya voluntad de cambiar este modelo. Vemos movimientos pero es todo aún demasiado epidérmico», ha añadido Guitarte.

El diputado Tomás Guitarte ha sido uno de los participantes. EFE

Por su parte el presidente del Gobierno ha reconocido que la despoblación es un problema «generalizado» en todo el territorio. El jefe de gobierno ha aportado datos como que la despoblación afecta a 6.245 municipios del total de 8.130 que existen en toda España. «Es un problema que incide especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes pero que ya se está viendo, sorprendentemente, en ciudades medianas y pequeñas del interior del país», ha afirmado el presidente.

Sánchez ha ofrecido «construir una alianza nacional» contra la despoblación, una propuesta ante la que el líder del PP, Pablo Casado, le ha reprochado no haber respondido a ninguno de los pactos de Estado que le ha ido planteando. Durante este foro de encuentro se han puesto de manifiesto diferentes puntos de vista. El líder del principal partido de la oposición, el popular Pablo Casado, ha defendido la, a su juicio, igualdad de oportunidades y ha manifestado que el futuro del medio rural no pasa por «dificultar» la vida en las ciudades si no por «ofrecer las mismas oportunidades» en todo el país. Sánchez y Casado no han coincidido ya que el presidente ha estado en el acto inaugural y el líder del PP ha participado en una tertulia a media mañana.

De igual modo, entre otros asistentes el foro de debate ha contado con la presencia del portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal; la presidenta de Navarra, María Chivite; la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; el vicepresidente de Castilla La-Mancha, José Luis Martínez; el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte; el portavoz del PNV, Aitor Esteban, además de políticos regionales y provinciales, empresarios y periodistas