Iván Romero arranca la temporada de victoria en victoria

El alcañizano Iván Romero empieza el año imponiéndose en la Four Stages MTB de Lanzarote, además, venciendo en las cuatro etapas en su categoría (M-30). Por si fuera poco, este último fin de semana, el ciclista del Kenza Team también logró sumar un meritorio cuarto lugar en los 100 km del ciclismo de carretera en la XII edición de La Invernal.

Según explica el deportista, empezar la temporada con el pie derecho siempre es difícil, pero «se han dado todos los ingredientes«. «Está yendo mejor de lo esperado. Conseguí ganar en Lanzarote y estoy súper contento. Bajé con la incertidumbre de ver cómo estaban las piernas y hemos respondido muy bien», destacó. A su vez, en La Invernal dio, escapado y en cabeza, 7 de las 20 vueltas de la prueba al circuito de velocidad de Motorland pero finalmente fue alcanzado por el pelotón en el que también esprintó por la victoria final. «Llegaba a ver cómo salía, pero me encontré muy bien. Se va mucho en grupo y personalmente eso se me hace pesado. Probé si me podía ir en solitario, pero al final me cogió el grupo», añadió el del Kenza Team.

Cabe recordar que Romero ya terminó el 2022 demostrando un estado de forma fabuloso e imponiéndose como campeón nacional M-30 en la modalidad de la contrarreloj.