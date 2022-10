Iván Romero: «Ser campeón de España me mantiene ilusionado para el próximo año»

Iván, hace poco más de una semana que te proclamaste campeón de España de Contrarreloj en categoría Máster-30… ¿Qué sensaciones sacas de este importante triunfo?

Acabo súper contento. Estamos ya en la parte final de la temporada y llegaba con alguna duda en cuanto a sensaciones. El conseguir ganar me hace estar súper ilusionado y me permite recargar las pilas para empezar el próximo año de nuevo con muchas ganas.

¿Ibas a este campeonato con la intención de ganar?

¿En qué consistió este Campeonato de España?

Es muy diferente a la prueba en línea…

Cabe destacar que aunque hablamos de pruebas en carretera tú normalmente sueles competir más en BTT…

Sí, sí. Aunque soy bastante polivalente. A mi me gusta el ciclismo en general, no solo el de montaña, y disfruto con todas las modalidades. En carretera no suelo competir quitando los grandes campeonatos como este pero también me gusta.

¿Cómo combinas los entrenamientos para preparar las diferentes disciplinas?

Uno más este año…

Sí, este año termino muy contento. He tenido la oportunidad de correr con un equipo, el Kenza Team. Yo siempre había corrido con mi propio equipo y si me salía mal no tenía que rendir cuentas a nadie. Este año empecé algo más nervioso y empecé algo cruzado justamente por esto pero después se ha arreglado. He ganado el Open de Aragón, vencí en la última prueba del nacional y también he conseguido esta victoria en la contrarreloj.