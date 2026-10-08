El ciclista alcañizano Iván Romero se cuelga la plata en el Campeonato de España Máster

El ciclista alcañizano Iván Romero Soto se proclamó subcampeón de España Máster 30B en la contrarreloj individual del Campeonato de España Máster de carretera, celebrado en Talavera de la Reina. El corredor logró una segunda posición que, según reconoce, superó sus expectativas ante un nivel de participación que califica de “muy alto”.

Romero completó la contrarreloj con un tiempo de 2:32:40, resultado que le permitió subir al segundo escalón del podio en su categoría. El título fue para Ismael Sánchez Adán, mientras que José Miguel Fernández ocupó la tercera posición de Máster 30B. “La idea era estar delante en ruta y en contrarreloj, pero salió mejor de lo esperado porque al final marqué el segundo mejor tiempo y el nivel era muy alto”, explica el alcañizano, que se muestra “súper contento” con el resultado.

Una plata tras meses de preparación

El resultado en Talavera de la Reina supone la recompensa a meses de preparación y esfuerzo para un Iván Romero que afrontaba la cita nacional con el objetivo de pelear por los puestos de cabeza. El ciclista alcañizano consiguió finalmente hacerse un hueco entre los mejores de su categoría y regresar a casa con una medalla de plata en el Campeonato de España.

La actuación de Romero se produjo en un campeonato en el que también destacó Ester Ruiz Aldana, campeona de España Máster 30B en la contrarreloj individual y posteriormente subcampeona en la prueba en línea de la misma categoría.

Cerca del podio en la prueba en línea

Romero también estuvo entre los protagonistas de la prueba en línea. El alcañizano terminó la carrera después de completar los 110 kilómetros, con una media aproximada de 40,5 km/h, y finalizó en sexta posición de la clasificación de Máster 30B.

La carrera estuvo marcada por un ritmo elevado y una selección importante de corredores. De los alrededor de 120 participantes que tomaron la salida, únicamente 47 consiguieron completar la prueba, ya que los ciclistas que se descolgaban del pelotón eran retirados de la competición.

El corredor del Bajo Aragón reconoce que las sensaciones fueron buenas durante la carrera. “La verdad que me encontraba súper bien y vi que tenía muy buenas piernas”, señala. Sin embargo, una escapada terminó condicionando sus opciones de luchar por las medallas. “Se hizo una escapada que no pude estar ahí”, explica Romero. En el tramo final, el alcañizano intentó remontar posiciones para pelear por el podio, pero una última curva volvió a complicarle la llegada.

“Llegamos todos al sprint. Salí un poco cerrado en la última curva y sí que pude remontar y disputar un poco la tercera posición, pero no me dio para llegar”, relata. El sexto puesto en la prueba en línea y, especialmente, la medalla de plata en la contrarreloj completan así un Campeonato de España destacado para Iván Romero, que se marcha de Talavera de la Reina con un subcampeonato nacional y la confirmación de su buen momento competitivo.