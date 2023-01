Izquierdo se impone a Aliaga y seguirá el recurso contra la sentencia judicial

La crisis interna del PAR se ha agravado esta semana y ha alcanzado las instituciones con el cese del secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, como vicepresidente de la Diputación de Teruel por recurrir contra la anulación judicial del congreso del partido por irregularidades. Este recurso, admitido por el juzgado, se hizo en contra de la voluntad del presidente del PAR, Arturo Aliaga; y abrió una fractura con su secretario general y la mayoría de la ejecutiva, partidaria también del recurso. A los críticos con la dirección del partido que consiguieron en los tribunales la anulación del Congreso se han sumado esta semana una nueva corriente, los díscolos, los hasta ahora oficialistas que se han revelado contra las formas «dictatoriales» de Aliaga y presentaron el recurso.

Este jueves por la tarde en una Ejecutiva celebrada en Zaragoza y forzada por los díscolos, se mostró de nuevo que quienes critican la actuación de Aliaga dentro tienen la mayoría. Se mantendrá el recurso judicial contra la sentencia que tumbó el resultado del congreso del PAR, tal y como se decidió en la reunión extraordinaria, en la que se impusieron por 18 votos a 10. El presidente del PAR, Arturo Aliaga, acudió a la reunión acompañado de un notario, que sentó en el lugar que hasta ocupaba el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo.

Se convocará otra ejecutiva para definir la estrategia electoral. «Cada uno ha votado lo que ha votado, organizar la estrategia con un partido que ha presentado un recurso no sé si será bueno o no», dijo.

El líder de la mayoría de la ejecutiva que ha impuesto a Aliaga la ratificación del recurso, Alberto Izquierdo, dijo que Aliaga no se debe ir tras perder el pulso en la dirección. «No se tiene que ir nadie y mientras esté como secretario general jamás la pediré la dimisión a nadie», apuntó, antes de afirmar que siempre lo ha defendido. Izquierdo valoró que con el recurso admitido por el juez solo pretenden defender la «honorabilidad» del partido, incluida la de Aliaga, ante una sentencia que anuló por irregularidades el congreso que lo revalidó como líder. «Si admites la sentencia reconoces que lo has hecho mal y yo no lo he hecho mal, aunque se cometen errores en los procesos», subrayó.

No dejará su cargo Aliaga. «Soy el presidente hasta que haya uno nuevo y tengo la obligación de cumplir mis obligaciones. Cuando haya otro presidente, me iré», afirmó. Se ve legitimado para mantenerse en el cargo. No ha aclarado si optará al congreso o a las primarias. «Tengo que pensármelo. Me iba a presentar con un partido que no estaba judicializado. Ahora hay una incertidumbre mucho mayor», señaló.

Asistentes a la ejecutiva del PAR, entre ellos, a la derecha, Carmen Agud, alcaldesa de Fuentespalda./ José Miguel Marco- Heraldo de Aragón

Esta ejecutiva incluía dos únicos puntos en el orden del día, el debate y votación sobre la conveniencia de interponer recurso de apelación contra la sentencia que tumbó el resultado del último congreso, y el debate y votación sobre las acciones que sean necesarias y posibles para definir la estrategia y organización del proceso electoral. Atendía con su celebración a la petición que formularon varios miembros díscolos, entre los que figuraban el senador autonómico Clemente Sánchez Garnica, Rafael Samper, Ignacio Serrano; el ya exvicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel, Alberto Izquierdo; los directores generales Eva Fortea, Luis Estaún y Gloria Pérez, Ana Ballano, Roque Vicente, Javier Bertorz, José Luis Pérez, Rosario Gómez, Raquel Giménez y Sergio Larraga.

El Juzgado admite el recurso

Este jueves también se conoció que el Juzgado de Instrucción número 18 de Zaragoza ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PAR contra la sentencia que anuló por irregularidades el congreso que revalidó como presidente a Aliaga. Por contra, no admite el presentado por Izquierdo en calidad de militante y secretario general de la formación «al no ser parte en el procedimiento». La diligencia se dictó el martes aunque las partes no tuvieron conocimiento hasta este jueves por la mañana, solo unas horas antes de que se celebrara la ejecutiva.

El juzgado no tuvo en cuenta la oposición del propio Aliaga por considerar el recurso «ilegítimo», aunque no se aportó a la causa por no tramitarse adecuadamente. El juzgado aclara que no cabe presentar recurso alguno contra su resolución, aunque el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y uno de los destacados miembros del sector crítico del PAR, Xavier de Pedro, sí podrá oponerse como parte implicada e impugnar la resolución apelada, la de la anulación del congreso celebrado hace quince meses, «en lo que le resulte desfavorable».