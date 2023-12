Jatiel denuncia el extravío de un talonario de Lotería para el sorteo de Navidad

A una semana para que los bombos del Sorteo Extraordinario de Navidad comiencen a dar vueltas para repartir suerte, desde Jatiel avisan del extravío de un talonario de papeletas del 07553, el número que juega la Asociación Cultural Jatiel. Después de varios días buscándolo y no dar con él, procedieron a notificar esta pérdida a la administración de Alcañiz donde se adquirió y también a denunciarlo en la Guardia Civil.

El talonario que se ha perdido consta de 50 participaciones numeradas del 51 al 100. «Estas papeletas quedan anuladas para el sorteo aunque se llegasen a encontrar. El talonario estaba sin estrenar y no ha salido del pueblo pero no lo encontramos y lo mejor era ya denunciar», dice el alcalde, Javier Gómez. No obstante, el primer edil espera que el 22 de diciembre lleve buenas noticias al pueblo. «El resto entran en el sorteo y ojalá nos toque», desea.