Javier Hernández: «Preocupa el aumento de quejas por el servicio de atención al paciente en sanidad»

A grandes rasgos, ¿qué recoge el informe de 2023?

Uno de los principales aspectos es la sanidad.

Las peticiones ciudadanas, ¿hacia dónde van?

En el Hospital de Alcañiz se viene exigiendo más profesionales en Oncología y Psiquiatría, ¿hay expedientes que los reclaman?

La Atención Primaria sigue siendo una de las materias que más preocupa y también el transporte sanitario. La falta de profesionales en la sanidad del medio rural es un problema endémico que tiene Aragón y toda España. No es tanto económico o jurídico sino sociológico quizá por unas malas políticas en torno a por qué hay que ir al ámbito rural y las ventajas que tiene.

El nombre de este informe, ‘Mirar a los ojos del Ciudadano y pisar el territorio’, ejemplifica su acercamiento a toda la comunidad y en especial al Aragón rural.

Moverme y acudir a los pueblos es algo que hasta me lo han llegado a criticar cuando el Justiciazgo debe conocer los problemas y que los aragoneses se sientan amparados. Se puede ser Justicia en un despacho recibiendo papeles y contestando pero mi forma de ser no es esa y por eso el nombre del informe de 2023. Creo que tendría que ser un lema de todos los defensores del pueblo.

¿Cuáles son los problemas que más le han preocupado?

Ha habido problemas en los que no se entiende que no hubiera una solución como la línea de transporte escolar entre Alcañiz y Caspe cuando la FP está bien ideada para que sus dos institutos tengan enseñanzas distintas. O cómo en el colegio Gloria Fuertes tres chicos no podían acudir a clase por un problema burocrático. También nos hemos preocupado por los problemas de los más vulnerables. Los políticos se han llenado la boca con que el Ingreso Mínimo Vital iba a dar solución a muchas familias y personas y luego nos encontramos con que era complicadísimo tramitarlo.