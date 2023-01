Jesús Aguilar: «Desde las oficinas de farmacia podemos y tenemos que hacer más por los ciudadanos»

¿Qué conclusiones destacaría del estudio presentado?

Estas cifras respaldan la importancia de la red de farmacias en el medio rural, que ya quedó demostrada especialmente durante la pandemia…

Efectivamente, entonces se vio de manera clara. En ese momento de vulnerabilidad de la sociedad es cuando realmente nos dimos cuenta de aquellos servicios que son esenciales para los ciudadanos. Esa cruz verde de las oficinas de farmacia que tenemos por todo el país nunca se apagó porque las farmacias nunca cerraron. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención: en el primer mes de pandemia y confinamiento visitaron las farmacias españolas 30 millones de personas. Hubo mucha gente que fue a la oficina de farmacia porque no solamente encontraba apoyo desde el punto de vista asistencial, sino que además fue el punto de referencia a la hora de saber lo que de verdad estaba pasando. Los ciudadanos querían informarse de verdad de lo que ocurría, porque también circularon muchos bulos sobre medicamentos o vacunas… El farmacéutico cubre también esa parte social. La farmacia en España es una farmacia muy de barrio en las ciudades y muy familiar en los pueblos, en las que se conocen todas las situaciones que se dan en las familias y todas las problemáticas. Eso hizo que durante la pandemia y ante la soledad de los ciudadanos muchos acudieran a las farmacias en busca de ese alivio, de ese consuelo o de ese impulso para seguir adelante.

En esa época las farmacias reivindicaban un papel todavía más relevante. ¿Esa reivindicación se mantiene?

Sí, sí. Esta reivindicación viene de antes de la pandemia porque los ciudadanos nos requieren un mayor número de servicios que se pueden prestar desde las oficinas de farmacia. Cada vez más tenemos que prestar mayor atención a esas necesidades desde el punto de vista del medicamento y de educación en la salud. Quizá hace 30 años esto no era tan importante pero sí lo es en una sociedad actual cronificada y con una mayor esperanza de vida. Los ciudadanos necesitan un mayor apoyo desde el punto de vista de los seguimientos farmacoterapéuticos para que puedan cumplir con lo que los médicos prescriben, porque sino eso da lugar a recaídas, a mayores ingresos hospitalarios y además, en definitiva, a un mayor gasto sanitario. Creemos que desde las oficinas de farmacia podemos y tenemos que hacer más. Tenemos a 52.000 farmacéuticos en el territorio español y creemos que no estamos lo suficientemente explotados y que podemos hacer mucho más por la sociedad. No obstante, hay que hacerlo de acuerdo a las administraciones, y es Sanidad la que tiene que abrir esa vía para que haya una mejor colaboración con los médicos, que tienen que ser los coordinadores de todos los servicios que podemos dar entre todos los profesionales sanitarios. Se cuenta poco con la red española de farmacias, aunque la ley diga que somos parte de ese sistema público.