Joaquín Egea (Teruel Existe): «somos una llamada de atención»

¿Cómo viviste la noche electoral?

En casa con mi familia. Estoy muy contento porque lo que conseguimos es un hito histórico para una agrupación de ciudadanos que hasta hace tres meses salíamos a la calle para reivindicar lo que considerábamos justo para nuestra provincia y que dimos el salto a la política nacional. Un éxito para nosotros y los turolenses.

Sois los más votados, ¿os lo esperabais?

Cuando comenzamos lo veíamos difícil pero con la recogida de firmas vimos que el ambiente fue muy bueno con 6.700 avales. Hemos hecho una buena campaña, propositiva, aunque algunos dijeran que no; y hemos visitado muchos pueblos, y eso la gente lo agradece. Hemos dicho que Teruel tiene futuro y posibilidades de que la gente deje de marcharse y que es el momento de ponerse a trabajar. Cuando en torno al 85% recontado ya estábamos como primera fuerza ahí comenzó una montaña rusa de emociones. Los resultados del Congreso se extrapolan al Senado con 3 para el más votado y uno para el segundo. Sin embargo, al presentar Vox solo un candidato sus votos fueron también a dos del PP, lo que equilibró la balanza. Cuando terminó el recuento sentí alegría pero también responsabilidad.

Además, tu primo hermano Miguel Ángel Estevan era el 3º candidato del PP

Me llamó para darme la enhorabuena. Esto no es una batalla entre unos y otros. Cada persona vota por las razones que quiere y nosotros hemos hecho una buena campaña. Cada vez hay menos ideología en el voto y se mira más cuál ha sido el discurrir de los años que nos ha llevado a unas votaciones. Era la hora de valorar lo que hemos conseguido en 20 años y decidir si queremos un cambio o no. La gente ha votado para que haya un cambio en la forma de actuar con respecto a Teruel en las instituciones. Es un cariño que recogemos y del que estamos muy orgullosos.

Vuestra victoria ha transcendido además a nivel nacional

E internacional. En campaña vino un periódico japonés y el viernes estuvo el corresponsal del Times, que hizo un reportaje especialmente cariñoso con nuestra zona. Hoy (por ayer) llevamos toda la mañana respondiendo a periodistas de medios de otras comunidades porque es paradigmático que una agrupación de electores haya sido capaz de decir «no nos gusta cómo se ha llevado la política en nuestro territorio y queremos ser nosotros los que pongamos las normas, de cómo queremos que nos gobiernen». Para nosotros es un acicate pero para los gobiernos debe ser una llamada de atención, no pueden dejar de lado al 53% del territorio nacional.

¿Y ahora qué?

No debemos escoger entre la A-68 o la A-40 ante Sánchez o Casado. No hay nada que tengamos que llevar primero. Para lo que plasmamos en el programa lo que se necesita es voluntad política, en algunas ni dinero. El desbloqueo de muchos de los trámites paralizados solo necesita una orden de un Ministerio. Vamos con la hoja de ruta. Conseguir la A-68 sola no nos va a salvar, lo mismo con el ferrocarril… A lo que vamos es a que de una vez por todas desde un gobierno se hagan políticas para reequilibrar y vertebrar nuestro territorio. Ahora estamos infradesarrollados y tenemos muchos años de diferencia con lo que nos rodea. Vamos con la hoja de ruta y lo que queremos es que todo lo que se ha publicado alguna vez en el BOE se empiece a cumplir. No vamos a ir el primer día a buscar todo pero tenemos cuatro años para q todo el programa se lleve a cabo.

Habéis recibido muchas críticas...