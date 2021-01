El XIII Congreso Extraordinario del Partido Popular de Teruel ha llegado a su fin con la reelección de Joaquín Juste como presidente, con el 89% de los apoyos. Una decisión adoptada en una cita congresual que se ha celebrado telemáticamente y en la que ha participado de manera digital la vicesecretaria nacional de Participación, Ana Beltrán, y el presidente del PP regional, Luis María Beamonte.

En su primer discurso como presidente reelegido, Juste ha trazado las líneas maestras de su proyecto para los próximos años. Una estrategia de actuación a la que se ha referido, asegurando que “vamos a seguir trabajando para garantizar el mejor futuro y bienestar a los turolenses”. “Queda mucho por hacer desde el gobierno o desde la oposición, en las instituciones o en los parlamentos. No vamos a parar y no vamos a desfallecer”, ha anunciado.

De la misma manera que hizo hace tres años y medio, el máximo responsable ha mostrado su creencia en las posibilidades de Teruel. “Tenemos una provincia maravillosa, una tierra de oportunidades que tenemos que saber aprovechar para dar el mejor futuro posible a nuestros ciudadanos”, ha relatado, manifestando “un gran sí a las diez comarcas y a los 236 municipios”.

Durante su intervención, Juste ha recalcado que el territorio “tiene muchos ejemplos que van en la buena dirección” y también que “hay numerosos caminos que podemos transitar para el éxito de la provincia”, pero que “no andarlos o quedarse quietos nunca es una posibilidad”. Lo ha ejemplificado con las “oportunidades” que tienen cada una de las comarcas, poniendo especial atención en la “agroalimentación, el turismo, la riqueza patrimonial y paisajística, la nieve o el motor”.

“Tenemos la inmensa suerte de contar con diez comarcas muy diversas, con muchas posibilidades de éxito”, que son para Juste “la principal preocupación del Partido Popular de Teruel”. “En ellas pensamos y por ellas trabajamos”, ha resaltado al respecto.

Todas estas palabras las ha pronunciado en un congreso celebrado esencialmente de manera telemática como consecuencia de la crisis sanitaria. Con esas circunstancias muy presentes, Juste ha reclamado “paciencia y responsabilidad para reanudar lo antes posible nuestras vidas, cumpliendo las restricciones y apoyando a quienes más lo necesitan”.

Un horizonte en el que “podamos salir a la calle con tranquilidad, estar al lado de nuestros seres queridos, disfrutar de la cultura, el ocio y el deporte, compartir momentos únicos en los bares y terrazas, visitar lugares con encanto como los que tenemos en nuestra provincia, esquiar en nuestras estaciones de esquí y volver a un día a día condicionado por nuestros gustos y aficiones”, ha relatado. Todo ello “sin dejar a nadie en el camino”.

«Única alternativa real al Gobierno de Aragón»

El presidente recién elegido también ha querido dejar constancia y presentar a la formación que encabeza como “la única alternativa real al Gobierno de Aragón y al de España”. Según sus palabras, “no es lo mismo apoyar al Partido Popular que hacerlo al Partido Socialista”, que “están negando en muchas ocasiones los proyectos y las iniciativas que demandan los ciudadanos”.

“Lambán y los representantes turolenses en el Gobierno o en las formaciones que sustentan al Ejecutivo, están diciendo continuamente no a nuestra provincia”, frente al PP “que dice sí a la provincia y sus diez comarcas”. Así de claro se ha mostrado Juste, poniendo como ejemplo algunos de los asuntos de más actualidad para la provincia de Teruel.

En materia de infraestructuras, el presidente del PP de Teruel ha afeado que al Gobierno socialista de Pedro Sánchez porque “no las avanzan o simplemente se limitan a invertir con retraso lo invertido por Mariano Rajoy”.

Lo ha demostrado con la realidad presente en materia ferroviaria, en la que “intentan vender como nuevo lo que ya dejó aprobado Íñigo de la Serna” o también con relación a la A-68, de la que ha concretado que “se atribuyen la aprobación de la declaración de impacto ambiental en la que trabajamos en silencio durante mucho tiempo y en la que desespera la falta de presupuesto para avanzar”. No ha olvidado la Nacional 330, en la que “siguen sin estar las máquinas trabajando” y en el que “solo la moción de censura ha impedido que se hubiera realizado la primera fase entre Teruel y Villastar”.

Las infraestructuras digitales también han tenido su protagonismo durante el primer discurso de Joaquín Juste. Éste lamentó la paralización de los planes inicialmente previstos por el Gobierno central en la segunda legislatura de Mariano Rajoy al frente. “Suspendieron el Plan 300×100, que pretendía con planificación y presupuesto llegar al último rincón de la provincia”, ha lamentado.

En materia de despoblación, como se ha abordado también en los dos comunicados debatidos durante la jornada, también ha puesto encima de la mesa los debes de los ejecutivos nacional y regional al respeto, y medidas de los ‘populares’. “Seguiremos abogando por una fiscalidad reducida que incentive la actividad económica, que Teruel tenga acceso prioritario a los fondos europeos, que se apoye a los agricultores y ganaderos con respecto a los pagos de la PAC, cumpliendo las promesas formuladas en su día, y que se ponga un plan ambicioso de vivienda para los jóvenes en el medio rural”, ha especificado.

Minería y hospitales

Juste ha recordado que la actualidad de la provincia está caracterizada por la ausencia de un Plan de Transición Justa que dé solución al problema que vive Andorra y las comarcas limítrofes por el fin de la actividad de la minería, y también por el retraso que vive la construcción de los dos hospitales de referencia en el territorio.

Con relación al primero de los asuntos, Juste ha lamentado que Teresa Ribera “fue mucho más rápida para anunciar que las térmicas eran antieconómicas y había que cerrar, que para traer proyectos, actividad económica y alternativas a la zona, dando empleo a todas las personas que lo han perdido”. “Ha sido una traición más que una transición”, ha enfatizado.

Y en materia sanitaria se ha preguntado dónde están los hospitales de la provincia. Con respecto al de Alcañiz ha precisado que “estaría terminado de no ser por el sectarismo de Lambán” y del de la capital ha lamentado que el planificado por los socialistas “reduce sus prestaciones y lo retrasan, diciendo que nos quejamos sin motivo”.

“Siempre hay motivos cuando está en juego la calidad de vida de la provincia, su dignidad y la de todas las personas que quieren seguir viviendo en este maravilloso lugar”, ha agregado, al tiempo que ha advertido que “nosotros estaremos ahí reivindicándolo, al lado de la gente”.

Orgullo y compromiso ético

Juste ha mostrado su “orgullo” por formar parte del Partido Popular de Teruel y por presidirlo por “los principios y los valores que defiende nuestra formación” y también “porque siempre que los ciudadanos nos han otorgado la confianza para gobernar, hemos respondido con eficacia”.

Para conseguirlo, el nuevo presidente ha reafirmado los compromisos que ya manifestó en el congreso anterior y los ha repetido palabra por palabra: “el Partido Popular de Teruel no hará nunca nada que no podamos explicar”, con “cercanía y ejemplaridad en nuestras actuaciones y comportamientos”.

Luis María Beamonte en el Congreso del PP en Teruel. Imagen: PP Aragón

Beamonte pide un plan de choque económico

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte, ha urgido este domingo al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de un plan de choque económico “real y global”, que cuente con liquidez suficiente, exenciones fiscales e incentivos para proteger al tejido empresarial, “a los grandes y a los pequeños porque son ellos los que sujetan y crean empleos y no los Gobiernos”, y después de un año, “ya no pueden aguantar más”.

El presidente de los populares aragoneses ha puesto el acento en la necesidad de este plan de choque dada la virulencia de la crisis económica generada por la pandemia y su prolongación en el tiempo, exigiendo al Gobierno de Aragón “que deje de ir como pollo sin cabeza”, ya que no se trata de dar ayudas puntuales a sectores concretos, que, además, han sido “pocas e insuficientes”. “Un gobierno no puede ser mero relator de la situación, un gobierno debe activar los mecanismos necesarios para frenar la sangría e invertir la tendencia”, ha afirmado.

Para Beamonte, “ni los anuncios repetidos hasta la saciedad ni las fotos van a permitir que los aragoneses salgamos adelante”, por lo que ha recomendado al Ejecutivo aragonés que, si no tiene capacidad para ponerlo en marcha, cuente con expertos económicos, “porque el daño a nuestra economía está siendo estructural y los parches no sirven”, y que, si no cuenta con el dinero necesario, sea capaz de exigir al Gobierno de España que se implique.

“La realidad es que la enfermedad causa estragos en la salud y, después de un año, estragos en la economía de las familias, pero el Gobierno de Aragón está desbordado, superado y es incapaz de aceptar ayuda alguna”, ha lamentado.

El presidente del PP-Aragón se ha mostrado muy preocupado con la manifiesta falta de previsión y planificación del Gobierno de Aragón que, ola tras ola, sigue sin encontrar el camino para minimizar los efectos de la pandemia, aplicando las mismas medidas, que ya se han demostrado insuficientes.

El presidente del PP-Aragón ha expresado su agradecimiento al presidente Joaquín Juste por su trabajo y lo ha hecho extensivo también al conjunto de la organización provincial por “ser un modelo, por su cohesión y por su identidad común, que hace que todos asumáis como propio lo que ocurre en cualquier punto de la provincia”.

Un ejemplo de lo que es el Partido Popular de Aragón, ha dicho Beamonte, cuya razón de ser es ayudar a los aragoneses. “Nosotros no estamos en la confrontación por el desgaste y el Gobierno de Aragón debe ser capaz de entenderlo y de reconocer la situación porque eso permitirá salvar el presente de nuestra Comunidad, que es la única forma de garantizar un futuro. Es nuestra obligación y es su obligación”, ha asegurado.