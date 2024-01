Jorge Pueyo (Sumar) se compromete a «luchar por impulsar las infraestructuras inacabadas»

El diputado de Sumar, Jorge Pueyo, ha anunciado este viernes en Teruel que, en pleno proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, las infraestructuras van a centrar su atención.

«Es una oportunidad para impulsar proyectos largamente demandados por la sociedad aragonesa, como las autovías inacabadas o los servicios ferroviarios que reclaman mejoras a voz en grito. Anteayer tuve la ocasión de emplazar directamente al ministro a atender las inversiones comprometidas durante décadas y cuyos plazos se retrasan año tras año, reivindicaciones que concitan la unanimidad de la sociedad aragonesa, como la doble vía electrificada en el eje ferroviario Teruel-Zaragoza de altas prestaciones, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la autovía A-68 desde El Burgo hasta Alcañiz y hasta el Mediterráneo, las variantes pendientes de Villastar, Alcorisa, Utrillas, Mata de los Olmos, Calanda o Montalbán y la mejora de la conexión Teruel-Cuenca y la conexión de la A-23 con la A-2 desde Monreal del Campo a Alcolea del Pinar. Espero que en esta legislatura podamos impulsar estos proyectos para que no se ralenticen más y sean una realidad cuanto antes», ha explicado.

Jorge Pueyo ha comparecido ante los medios de comunicación en el Paseo del Óvalo de Teruel, acompañado por varios representantes de las organizaciones que forman la coalición Sumar Aragón. Al tratarse de su primera visita a la capital turolense desde que fue elegido, Pueyo se ha presentado como diputado de todo Aragón y se ha comprometido a recorrer todas las comarcas aragonesas en los próximos meses. «Nuestra oficina parlamentaria es todo nuestro territorio», ha afirmado. También ha informado de las responsabilidades que ha asumido en el Grupo Plurinacional Sumar, siendo uno de los portavoces adjuntos y formando parte de las Comisiones «en las que Aragón se la juega»: Transportes y Movilidad Sostenible, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juventud e Infancia y también Seguridad Vial.

Pacto de Estado por un mundo rural vivo y el reto demográfico

A continuación, Pueyo ha explicado las dos proposiciones no de ley que ha presentado como portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en reto demográfico: «Reclamamos un ‘Pacto de Estado por un mundo rural vivo, el reto demográfico y la cohesión territorial’, que se fundamente en un nuevo Plan de acción para el medio rural, lleno de medidas como los servicios a 30 minutos, una propuesta nuestra que incluyó Sumar en el Acuerdo de Gobierno con el PSOE y que la ministra Teresa Ribera ha hecho suya esta semana en su primera comparecencia en el Congreso. Como altoaragonés sé lo difícil que es que haya servicios mínimos a 30 minutos, así que tendremos que ser protagonistas en la elaboración de esta medida y estar vigilantes». La propuesta incluye también la creación de un «Observatorio del Medio Rural, el Reto Demográfico y la Cohesión Territorial», además de solicitar Fondos europeos específicos contra la despoblación.

Asimismo, ha declarado que está trabajando para que no se pierdan las ayudas al funcionamiento de empresas en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, y para que se puedan ampliar.

Racionalizar la implantación de renovables

Finalmente, Jorge Pueyo ha anunciado que está trabajando para promover un acuerdo parlamentario que implante medidas lo antes posible para racionalizar el proceso de implantación de energías renovables. «Compartimos, por supuesto, la necesidad de promover el desarrollo de las energías renovables para avanzar en los objetivos de descarbonización previstos para conseguir la neutralidad climática, pero este desarrollo hay que hacerlo bien. Y ahora no se está haciendo bien: no podemos caer en los errores del pasado al permitir otro proceso de colonización extractiva que ponga los territorios con baja densidad de población al servicio de las zonas más pobladas con fines puramente lucrativos. Renovables sí, pero no así».

En este sentido, ha anticipado las propuestas sobre las que está trabajando en el Congreso para que «pronto pueda registrarse una iniciativa parlamentaria que inspire las decisiones del Gobierno al respecto»: un mapa estatal de instalación preferente de energías renovables, en coordinación con las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias de ordenación territorial, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico, y que evite la sobreexplotación de territorios; un proceso de concertación participativo que garantice que los territorios sean informados y escuchados; modificar los preceptos de los Reales Decretos Leyes 6/2022 y 20/2022 que promueven el recorte de las garantías ambientales y de la participación pública; crear un Fondo Público de Inversión para financiar en el mundo rural el desarrollo industrial y la dotación de servicios públicos; abaratar la energía en la proximidad de las plantas de generación; y evitar la fragmentación de proyectos renovables que pretenden eludir las competencias estatales y privatizar las líneas de evacuación, así como garantizar el cumplimiento de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que establece que la titularidad de las redes de transporte primario debe ser pública y solo puede corresponder a Red Eléctrica Española, S. A.