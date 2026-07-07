Jornadas de 20 horas y falta de agua y comida: alertan de la precariedad de los bomberos forestales en Aragón

El Sindicato CGT ha denunciado la precariedad de los bomberos forestales aragoneses tras los incendios forestales registrados en la comunidad en las últimas semanas. A través de un comunicado, han puesto de manifiesto "las graves deficiencias estructurales en la gestión de emergencias" y proponen una "revisión profunda" del modelo de extinción de incendios.

Entre las mejoras que reclaman, han destacado que la población rural aragonesa requiere un "operativo estable, profesionalizado, con condiciones laborales dignas y bases adecuadas". Esta situación ha vuelto a salir a la luz debido a las condiciones precarias con las que han tenido que trabajar para hacer frente a los incendios de Leciñena, Tamarite de Litera, Alcañiz, Hoz de Barbastro, Morillo de Monclús (La Fueva) y Loporzano.

Los bomberos forestales han denunciado también la falta de comida y agua mientras se realizaban las labores de extinción: "El avituallamiento ha dependido en todo momento de la colaboración ciudadana y el voluntariado de los pueblos". Una responsabilidad que, han recordado, es directa del Gobierno de Aragón.

Asimismo, han alertado de jornadas de trabajo "de más de 20 horas seguidas y escasas 10 horas de descanso entre jornadas", lo que ha provocado un acumulación de fatiga extrema para los trabajadores que tuvieron que hacer frente al fuego, y el grave riesgo que ello conlleva.

Otro de los factores que agravan esta situación, dicen, es la dependencia de los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). "Una parte muy significativa del dispositivo ha estado sostenida por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)", apuntan en el comunicado.

A todo esto se suma, según ha criticado el sindicato, la existencia de vacantes prolongadas y sin cubrir desde hace meses, lo que provoca que la gran mayoría de las brigadas estén incompletas en plena época de máximo peligro.

Con esta situación, señalan que resulta imposible avanzar hacia un operativo "suficientemente dimensionado, con estructura de turnos adecuada, cobertura completa de puestos, planificación logística robusta y condiciones laborales que permitan garantizar tanto la seguridad del personal como la eficacia en la protección del territorio rural aragonés".

Para finalizar, desde el sindicato han insistido que estas deficiencias estructurales sean abordadas de manera "inmediata" y no a través de "meras palabras y reconocimientos vacíos únicamente durante los periodos estivales".