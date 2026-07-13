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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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13 JUL 2026|

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Dos bomberos de la DPT resultan heridos al volcar su camión cuando se dirigían al incendio de Peñarroya de Tastavíns

El accidente de tráfico ha tenido lugar esta mañana en la N-211 entre Los Olmos y Alcorisa. Uno de los efectivos ha sufrido un impacto en la cabeza y el otro presenta una fuerte contusión

Localización del accidente de tráfico del camión de bomberos de la DPT esta mañana./ L.C.
Localización del accidente de tráfico del camión de bomberos de la DPT esta mañana./ L.C.

Gema Romero13 07 2026

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Dos bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han resultado heridos esta mañana tras sufrir un accidente en la N-211, a la altura del término municipal de Los Olmos. El siniestro se ha producido al volcar el camión en el que viajaban mientras regresaban de trabajar en las tareas de extinción del incendio de Peñarroya de Tastavíns.

Según ha detallado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en una atención a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado, uno de los efectivos ha sufrido un impacto en la cabeza, mientras que el otro presenta una fuerte contusión. Ambos están siendo trasladados a Zaragoza para recibir atención sanitaria, y por el momento no se conocen más detalles sobre su evolución.

Este percance se suma al registrado ayer por la tarde, cuando una bombera de la Diputación Provincial de Castellón resultó herida con una rotura de radio mientras trabajaba en las labores de extinción de Peñarroya.

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