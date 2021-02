José Luis Jiménez: «Estamos al principio de un tsunami. Lo que acabamos de pasar nos parecerá una olita chiquitita dentro de 6 meses»

La incidencia en Alcañiz ha llegado a ser de 1.400 casos por 100.000 habitantes en las últimas semanas. Su zona básica ha estado a la cabeza de los contagios en Aragón. Con esta carga vírica, ¿en los puestos de trabajo en espacios cerrados es suficiente la mascarilla para prevenir los contagios?

En espacios cerrados la mascarilla no es suficiente. Es una de muchas capas de protección, pero si la gente pasa muchas horas en espacios cerrados seguramente habrá contagios. Además, cualquier mascarilla no hace lo mismo. Lo que importa son dos cosas, una es la calidad del material -cómo de bien filtra las partículas el material, si el aire pasa por él-; y la segunda es el ajuste, si el aire entra por los huecos da igual la calidad de la mascarilla porque el aire entra y sale por los huecos y no se filtra. Mucha gente por lo que se ve por la tele lleva las mascarillas con unos huecos tremendos y con un hueco que sea el 2% del área de la mascarilla por ahí pasa la mitad del aire que respiramos. Entonces si es un sitio donde la gente lleva las típicas mascarillas -unas buenas, otras malas, otras mal ajustadas- siempre ayudan, pero no te puedes fiar solo de eso. En cualquier sitio cerrado hay que ventilar, hay que medir el CO2 para saber que estás ventilando bien, hay que minimizar el tiempo, hay que mantener siempre la distancia y hay que hacer todo lo que se pueda al aire libre.

¿Deberían entonces evitarse las reuniones de gente en espacios interiores?

Sí, se debería de evitar lo más posible si hay una situación de tantos casos como hay en Alcañiz, sobre todo, en sitios donde la gente se quite la mascarilla o pase mucho tiempo o haya mala ventilación. En un bar o en un restaurante solo se puede hacer al aire libre y con distancia. Sin embargo, si tienes que hacer una reunión y hablar con alguien por el trabajo yo diría que hay que hacerlo por videoconferencia. Si por cualquier razón no puedes y tienes que hacerlo en persona, pues entonces diría que al aire libre, con distancia y con mascarilla. Eso reduce el riesgo muchísimo. Las reuniones en interiores son muy peligrosas, sobre todo, si es mucho tiempo, hay mucha gente, no se llevan las mascarillas o se llevan mal puestas o se está hablando, gritando o cantando. Al hablar, gritar y cantar salen muchos más virus que simplemente al respirar, por eso se han visto muchos brotes en coros cuando no hay mascarillas o en bares o restaurantes, pero no se ha visto ningún brote que yo sepa en un cine, o en una biblioteca donde la gente está sentada y callada.

En la hostelería, ¿es suficiente el control del aforo y la distancia de seguridad para no contagiarse?

No, en una situación con tantísimos casos como ahora en España la hostelería tiene que estar cerrada hasta que bajen muchos los casos o hacerse al aire libre y con distancia y con mascarilla en todo momento excepto cuando estás comiendo. Y si se permite por la razón que sea hacerlo en el interior es muy importante ventilar lo más posible e ir poniendo las campanas extractoras de manera que si hay alguien contagiado que esta exhalando virus al hablar o lo que sea, pues que esos virus no se queden atrapados para que los demás los respiren sino que salgan al exterior. Medir el C02 es bueno en sitios donde hace frío para poder ventilar lo suficiente sin pasar demasiado frío, porque si la gente no sabe cómo ventilar pues al final lo que hace es cerrar las ventanas.

¿Deberían los centros educativos suspender las clases presenciales? Cuando se detectan positivos en un aula, ¿es efectivo el cierre de esa clase o debería clausurarse todo el centro?

Lamentablemente se ha minimizado el contagio en los centros educativos de los niños. Y esto es mentira, se ha tomado una decisión política de mantener las escuelas abiertas y entonces se hace lo posible para que cuando hay brotes en las escuelas no se sepa. Incluso no se hace PCR a todos en la clase y sabemos que es una enfermedad muy variable; hay gente que no contagia a nadie, la mayoría no contagia a nadie, pero hay unos pocos que contagian a mucha gente. Entonces tienes que hacer test a toda la clase. Sobre qué cerrar en caso de un brote depende de que contactos se ha tenido, si un estudiante o un profesor da positivo y solo ha tenido contacto con gente de una clase, pues solo con cerrar esa clase está bien, pero si es un profesor que da diferentes clases y es el que ha dado positivo pues habría que cerrar todas las clases donde ha dado clase y si los estudiantes se mezclan pues habría que saber ese criterio. ¿Quién ha compartido el aire? La gente que ha compartido el aire es la que tienes que considerar sospechosa.

Vemos como en los centros sanitarios, a pesar de que el personal lleva protecciones, los contagios no cesan. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Cómo se deben proteger?

No sé muy bien lo que se está haciendo allí en cuanto a las protecciones. Lo que se necesita son protecciones como mascarillas FFP2 o FFP3 bien ajustadas y protección en los ojos. Luego, además, importa otra cosa. Las personas que están muy enfermas ingresadas en el hospital contagian poco porque tienen muchos anticuerpos y el virus está poco activo. Los que contagian mucho son los presintomáticos, la gente que está a punto de desarrollar la enfermedad. Muchas veces lo que pasa es que no son los enfermos de la planta de covid los que contagian, sino uno que viene porque se ha roto la pierna o incluso un sanitario que está presintomático y que no lo sabe, y que se reúne con otros, se quita la mascarilla en el comedor o en una sala a tomar café. Esas son las situaciones y hay un artículo en la revista de la Asociación Médica Norteamericana donde explican esto. Habría que tener muchísimo cuidado en los comedores, ventilarlos muy bien, hacer turnos, que la gente no hable, o que compren la comida y se vayan a comer al aire libre. Tener mucho cuidado con los pacientes que vienen por otras cosas al hospital y darse cuenta de que aunque le hagas un test no son infalibles. Habría que tratar a todos los pacientes como si fueran contagiosos y a todos los sanitarios también.

¿Son las mascarillas FFP2 y FFP3 las más seguras?

Si se ajustan bien sí que son las mejores, aunque hay un nuevo tipo de mascarillas que son como esas, las elastoméricas, que tienen un sello diferente. Porque el problema de las FFP2 y FFP3 es que el material se escoge porque filtra bien y luego le estamos pidiendo a ese mismo material que selle bien y esto es muy difícil de conseguir. Hay una nueva generación de mascarillas que separan estas dos funciones, el material del filtro es un filtro bueno y el material de sellar es como un poco de silicona que sella mejor. Estas son las mejores en mi opinión. Las mascarillas de tela de tres capas funcionan bien, no para sanitarios, pero para una persona que va a ir al supermercado sí; porque las FFP2 o FFP3 en principio son las mejores pero la mayoría de la gente las lleva con muchos huecos y entonces es como si no las llevases. Al final llevar una grande de tela que te sella muy bien, que tiene un hierro en la nariz, pues al final es más seguro.

¿El clima influye en la propagación de la covid?

Sí que influye en la propagación de la covid y otras enfermedades respiratorias, por ejemplo, para la gripe tenemos una ola en el invierno y no en el verano. No se entiende muy bien y no se entiende muy bien para la covid, pero se piensa que es porque en invierno pasamos mucho más tiempo en interiores compartiendo el aire, también porque al estar el aire más seco nuestro sistema respiratorio se defiende menos bien de los virus y los virus también sobreviven más en este aire. Entonces hay varias razones. Hemos hecho un estudio en Buenos Aires que está a punto de ser publicado donde se ve que cuando la humedad baja en el exterior aumentan los contagios. No se entiende demasiado bien, pero el efecto principal yo creo que sí que se entiende. En invierno es cuando estamos más tiempo en interiores y esta enfermedad contagia en interiores y contagia mal en exteriores.

La segunda ola del coronavirus tuvo su origen en Alcañiz a través de los temporeros que vinieron a trabajar en verano… ¿Debería haber medidas más estrictas para evitar contagios?

Deberían hacerles test de antígenos -test rápidos- diariamente. Son baratos y si van a venir se les deberían hacer al llegar y luego pues cada día. Además como suelen vivir todos muy hacinados, si se contagia uno se contagian todos y tienes un problemón. Aumenta el coste, pero al final estas contratando a esta gente porque te sale más barato y porque otra gente no lo quiere hacer.

En los aviones donde hay mucha gente concentrada, ¿hay suficientes controles?

No es el sitio más peligroso, porque los aviones modernos tienen unos filtros muy buenos. Hay casos de contagio cuando la gente se quita la mascarilla y hablan los que están cerca de ti, pero lo peligroso del viaje no es solo cuando estás en el aire, sino cuando estás en el túnel de embarque o cuando entras en el avión y no han puesto todavía la ventilación o cuando estas en un autobús, un tren o un taxi yendo o volviendo del aeropuerto donde estas compartiendo el aire con la gente mucho tiempo y algunos de esos lugares están mal ventilados o la gente se quita la mascarilla. Yo desde luego no me he metido en un avión u otro medio como un tren desde que empezó la pandemia y no me pienso meter hasta que no esté vacunado salvo que haya una emergencia.

¿Cree que se está escuchando poco a la ciencia y a las recomendaciones de los científicos?

Depende del país y del gobierno. Hay alguno como el de Nueva Zelanda donde el gobierno se ha puesto al servicio de la ciencia. Lo que decía la ciencia eso se hacía y han tenido un gran éxito. Hay otros como en España donde le gobierno estaba haciendo política. Lo primero era la política y luego si se podía seguir la ciencia pues bien, y esto os ha ido fatal y en Estados Unidos igual. Trump estaba pensado en la política y si no le venía bien lo que la ciencia decía pues no lo hacía. La ciencia nos dice ahora que hay que hacer un confinamiento en España porque está desbocado y bajar los casos y hacer desaparecer el virus, que se puede hacer como se ha hecho en nueva Zelanda. Dicen “es que eso tiene un gran coste”. Bueno, más coste tiene tener la pandemia descontrolada un año entero, y más ahora con estas variantes que vienen que son mucho más contagiosas. Yo lo que me temo es que estamos al principio de un tsunami, que los meses que vienen con los casos desbocados y las variantes que han entrado por todas partes porque no se han cerrado los accesos ni se está haciendo suficiente vigilancia, pues que esto pueda ser un tsunami… que la ola que acabamos de pasar nos parezca una olita chiquitita cuando veamos las cosas dentro de 6 meses.

Hay tal sobrecarga de información respecto al coronavirus que la gente ya no escucha…

Pues sí, hay mucha sobrecarga de información y muchas conspiraciones y muchas historias y esto es un problema. En Estado Unidos cuando no hacían caso a la ciencia, la silenciaban y le ponían la mordaza desde el gobierno de Trump, me di cuenta de que muchos científicos se metieron en Twitter. He visto cómo en esta red social por el formato y por la gente que está allí es una forma de llegar a la gente que quiere escuchar, aunque también hay muchos políticos y muchos troles ahí. En otros sitios como en Facebook mi impresión es que hay menos ciencia y más desinformación y, bueno, pues los medios de comunicación reflejan todo eso, hacen lo que pueden. Pero también mi impresión es que en España están muy controlados por el gobierno, supongo que por la publicidad institucional, y los gobiernos decidieron que las escuelas abrían y entonces en España solo salían estudios de que en las escuelas no había contagios y los estudios que se estaban publicando de que sí había contagios esos no salían, eso me parece muy sospechoso. Es un problema complejo sobre todo cuando los gobiernos deciden que la política es más importante que la ciencia.

¿En el futuro nos podemos enfrentar a más virus que se contagien por aerosoles?