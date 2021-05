José Luis Soro: «El café para todos no sirve. Cada pueblo debe decidir qué es lo útil y dónde hay que derivar los recursos públicos»

¿Qué es exactamente el Fondo de Cohesión Territorial?

¿Cuándo nace este Fondo de Cohesión?

Con la lucha contra la despoblación como objetivo, no todos los municipios de Aragón pueden concurrir a estas ayudas...

Pueden concurrir la inmensa mayoría de los municipios. Más que de municipios hablamos de asentamientos, de núcleos de población. En Aragón hay 731 municipios, pero tenemos 1.544 núcleos de población, más de 1.500 lugares en los que vive gente. La inmensa mayoría están incluidos pero lógicamente lo que hacemos es excluir a aquellos que no lo necesitan, lo que hacemos limitar estas ayudas a aquellos municipios, comarcas y núcleos que tienen un desarrollo territorial inferior a la media. Todo esto con arreglo a dos instrumentos objetivos que ha desarrollado la Dirección General de Ordenación de Ordenación del Territorio. En esa ocasión, en 2020, la convocatoria solo se dirige por un lado a entidades locales, a los ayuntamientos o comarcas que tienen ese desarrollo territorial inferior a la media, y por otro lado a las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones y fundaciones que quieran desarrollar también actividades en esos asentamientos, localidades o comarcas.

En la actual convocatoria se recogen cinco líneas...

Esta vez lo hemos limitado muchísimo porque el Fondo de Cohesión Territorial nace como una herramienta de lucha contra la despoblación pero tras la pandemia y con la situación económica y social que sufrimos ha sido necesario reorientar el Fondo para que sea también un instrumento para ayudar a nuestro medio rural a luchar contra las consecuencias sociales y económicas del covid. La Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica que aprobamos todos los partidos, la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas, etc., lo prevé de esa manera. Solo 5 líneas porque hemos seleccionado aquellas que entendemos que en este momento pueden ser más eficaces para ese doble objetivo. La convocatoria son, en total, 1,6 millones pero la que tienen una mayor dotación presupuestaria es la que se destina para que se fije población en nuestros pueblos a través de la rehabilitación de viviendas. Que los ayuntamientos puedan rehabilitar viviendas de propiedad municipal para destinarlas al alquiler, para que vayan nuevos pobladores. Otra línea para entidades locales es dirigida a fomentar el empleo para conseguir arraigar población a través de la creación de espacios de formación, de coworking… Facilitar que los emprendedores puedan quedarse a vivir y a trabajar en su pueblo. Específicamente otra línea va dirigida a fomentar el autoempleo, fundamentalmente femenino, a través de cursos de formación gratuitos. La cuarta línea va dirigida a campañas para generar una actitud positiva hacia el medio rural aragonés, hacia nuestro patrimonio cultural y natural, a hacer campañas de sensibilización. Es muy importante lanzar ese mensaje en positivo, dejar la visión del Aragón rural en blanco y negro y hacer esa campaña en positivo.

Llamativa esta última línea, que concede gran importancia a la cultura dentro de la lucha contra la despoblación.

Entendemos que además de empleo, vivienda, buenas comunicaciones, transporte público y sanidad, la gente tiene que elegir vivir libremente en su pueblo porque es feliz y tiene una vida plena. Ese alimento espiritual, la parte más cultural, entendemos que también es muy importante y también la priorizamos.

Todas estas líneas son concurrencia competitiva, hacemos una convocatoria en la que se va a puntuar de forma objetiva en primer lugar para primar los municipios, comarcas con desarrollo territorial inferior a la media –ya de partida se sabe porque la convocatoria y en el anexo se fija cuantos puntos recibe cada sitio- y después con una serie de criterios ya objetivos también vinculados a la calidad de cada proyecto. Una novedad y característica importantísima que quiero destacar es que financiamos hasta el 100% de los costes del proyecto. En muchas ocasiones cuando subvencionas solo una parte al final no es posible que el beneficiario desarrolle la actividad porque no consigue financiación para el resto. Cuando hemos financiado el 60, 70, 80% de las actividades a veces le beneficiario no encuentra los fondos necesarios para cubrir el importante total. Y en esta ocasión lo que hemos planteado es que se pueda financiar hasta el 100% del coste de cada uno de los proyectos seleccionados.