Josune Imízcoz formará sobre videos en redes y series documentales en el Curso de Periodismo de Alcañiz

Josune Imízcoz (Pamplona, 1983) es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y actualmente trabaja en El Barrio Producciones. La periodista comenzó su carrera como redactora en distintos medios vascos, como Radio Euskadi. En 2010 decidió especializarse en el mundo de la televisión y realizó un máster en periodismo de Televisión de la Universidad Rey Juan Carlos y TVE. En el postgrado fue la primera de la promoción, lo que le permitió hacerse un hueco en la televisión pública.

Al salir del máster comenzó como redactora de informativos en el canal 24 horas, para probar como presentadora del mismo y redactora de La 1. Tras varios años encargándose de la redacción de informativos en distintos medios, la periodista fue durante cinco años Head of Editorial Video (encargada de vídeo) de PlayGround. En 2019 entró a formar parte de Producciones del Barrio, productora de fenómenos televisivos como ‘Lo de Évole’. En producciones del Barrio tuvo el cargo de subdirectora de serie documental, aunque actualmente es redactora.

Josune se considera una periodista todoterreno, así se describe en sus perfiles digitales: «He escrito, locutado, presentado y ahora me he especializado en narrativas audiovisuales digitales, con vídeos enfocados en las redes sociales». La narradora de la era digital confiesa que le apasiona trabajar sobre un terreno en constante transformación, aunque reconoce en sus redes sociales: «Por mucho que avance la tecnología, las verdaderas buenas historias tienen algo atemporal e inmutable».

Tras 20 años trabajando en el sector, Josune Imízcoz ha logrado hacerse un hueco en el mundo audiovisual, y consolidarse como un referente en el sector. Por eso, el viernes 2 de julio a las 10.00 participará en el IV Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz ‘Cultura eres tú, un periodismo de cine’. La periodista ahí hablará de la narración audiovisual, y su trayectoria profesional desde la creación de videos para redes sociales a las series documentales.