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11 JUN 2026|

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El jotero Marcos Azuara, pregonero de las Fiestas Mayores de Alcorisa 2026

El joven alcorisano es un referente en el mundo de la jota aragonesa en el canto y en la sección de Rondalla, lo que le ha valido el reconocimiento de su localidad natal

Marcos Azuara con su bandurria en el Teatro Real de Madrid./ AYTO ALCORISA
Marcos Azuara con su bandurria en el Teatro Real de Madrid./ AYTO ALCORISA

Gema Romero11 06 2026

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Alcorisa

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Si hay algo que no puede faltar en las fiestas de Alcorisa es la jota. Sin embargo, este año el folclore aragonés cobrará un papel protagonista durante el pregón de las Fiestas Mayores. El joven alcorisano Marcos Azuara será el encargado de dar inicio a los días grandes de la localidad. 

"Para el pregón de este año queríamos demostrar que Alcorisa tiene también gente joven muy preparada, que ha alcanzado éxitos en un ámbito determinado y que merecen un reconocimiento. Marcos Azuara es un exponente en el mundo de la jota aragonesa y desde su pueblo queríamos reconocerle su valía. Así que, seguro que el pregón de las Fiestas Mayores de este año tiene un carácter muy musical", manifiesta el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo.

No es para menos, porque la andadura musical de Azuara comenzó en su Alcorisa natal con tan solo 7 años, iniciándose en las modalidades de canto y guitarra de la escuela de jota 'El Cachirulo' Se presentó a un concurso por primera vez con 10 años, obteniendo el primer puesto en el Certamen Nacional de Jota Ciudad de Huesca en categoría infantil en 2015 y al año siguiente ganó también el Certamen Oficial de Zaragoza, para revalidar su título en la capital aragonesa en categoría juvenil en 2018.

Los premios continuaron hasta 2020 de otros prestigiosos certámenes como los del Cachirulo de Zaragoza, Huesca en tres ocasiones, Sariñena, La Puebla de Híjar, Tarazona, Albalate del Arzobispo, Alcañiz en tres ocasiones, Andorra en dos y La Almolda. Durante esos años de infancia, Marcos también grabó dos discos titulados 'Que cantaba de zagal' y 'A flor de piel'.

Cambio de voz e introducción a la bandurria 

El cambio de voz de Azuara y la pandemia de 2020 marcaron un punto de inflexión en su trayectoria. El tiempo de transición de las cuerdas vocales conllevó una parada en el canto y a su vez dejó a un lado la guitarra para iniciarse en la bandurria de forma autodidacta para después comenzar a recibir clases en la Escuela de Música de Andorra con Sergio Aso.

En la actualidad es miembro de la Rondalla del certamen Oficial de Zaragoza y compagina sus estudios en el Conservatorio de Música con la investigación y fabricación de instrumentos musicales de cuerda. A su vez, continúa desarrollando su faceta vocal de la mano de su profesora Sonia Platero, con quien ha vuelto a conseguir importantes premios ya como adulto en certámenes como los de Huesca, Cachirulo de Zaragoza o Tarazona. Es habitual verle actuar con distintos grupos en festivales y rondas por toda la comunidad autónoma.

Su capacidad y talento en el mundo de la jota le han hecho merecedor de participar en grandes eventos como 'Aragón Tierra de Jota' tanto en la parte vocal como instrumental, actuando en prestigiosos escenarios de Aragón y también a nivel nacional como el Teatro Real de Madrid.

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