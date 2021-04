El juicio del triple crimen de Andorra comienza este lunes con una gran expectación

Desde este lunes y como mínimo durante la próxima semana se celebrará en la Audiencia Provincial de Teruel el juicio más importante y mediático de la provincia de Teruel, el del triple crimen de Andorra, que sentará en el banquillo a Norbert Feher por los asesinatos del ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero el 14 de diciembre de 2017.

La del conocido como Igor el Ruso se puede convertir en la primera condena de prisión permanente revisable de la provincia de Teruel y la segunda de Aragón después de la del asesino de la niña Naiara en Sabiñánigo. Más de tres años han pasado desde los asesinatos, en los que al dolor por la pérdida de sus seres queridos en manos de un criminal se han unido la falta de respuestas, la indignación y la desazón de todo un territorio a medida que se han ido conociendo las negligencias y la inacción en esos fatídicos nueve días.

Será un jurado popular formado por nueve titulares y dos suplentes el que decida la condena al Ruso. Antes escuchará durante cinco días a más de 60 testigos y peritos que declararán recordando los trágicos hechos. Las siete acusaciones, tanto las de las familias de las tres víctimas como las populares (UAGA y la AUGC), piden en bloque la prisión permanente revisable-un máximo de 40 años- para un delincuente que ya encadena una pena de cadena perpetua en Italia por dos asesinatos y otros 21 años de prisión por los dos intentos de homicidio nueve días antes del triple crimen en un masico de Albalate del Arzobispo.

El Ministerio Público también solicita la prisión permanente revisable y por cada uno de los tres asesinatos penas de 25 años, 15 años por tenencia ilícita de armas y tres por robo con violencia. Por la responsabilidad civil reclama dos millones de euros de indemnizaciones aunque éste será un camino más largo ya que la declaración del exmilitar serbio como insolvente convertirá en papel mojado la parte económica de la sentencia. Algunas partes ya han activado la vía de la reclamación patrimonial del Estado.

El juicio estará marcado por el covid con unas estrictas medidas de seguridad y sanitarias. El protocolo de seguridad será parecido al del juicio de Albalate hace poco más de un año y Feher declarará en una cabina blindada. Sin embargo, por el covid solo entrarán en la sala los miembros del jurado, abogados, fiscalía y los testigos. Las sesiones se celebrarán a puerta cerrada y los medios de comunicación y los familiares tan solo podrán seguir las declaraciones a través del streaming de una sala de prensa virtual. No se han aceptado las reclamaciones formales de uno de los abogados de las acusaciones ni del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón. Las imágenes tanto en vídeo como en fotografía se distribuirán a través de un pool de Aragón Televisión y la Agencia EFE.

Cinco días de juicio

El juicio comenzará este lunes con la constitución del jurado y la declaración del Ruso. En la jornada siguiente, el martes, acudirán los testigos. Además de cinco agentes de la Judicial y dos guardias civiles de Alcañiz y seis agentes de Andorra, prestará declaración el padre de José Luis Iranzo, José Iranzo Balaguer. Su testimonio es importante ya que fue él quien alertó a la Benemérita desde el lugar de los hechos al escuchar los disparos que acabaron con la vida de su hijo. También prestarán declaración dos civiles, uno de ellos la persona que guió a los agentes hasta el Saso tras la llamada del padre de Iranzo. A este vecino de Andorra no se le dijo que lo necesitaban después de que el padre de Iranzo llamara diciendo que había escuchado disparos tan solo nueve días después del doble intento de homicidio y tampoco se le dieron medios de protección personal y se le dejó que liderara el dispositivo y regresara sólo con su vehículo.

El miércoles se reserva para otros testigos como el dueño del ‘mas de Zumino’, lugar en el que Feher mató a Caballero y a Romero, los dos agentes de Castellón que le detuvieron finalmente en el Maestrazgo y otros agentes de la Judicial. Además, está llamada a declarar también Eva Febrero, la viuda de José Luis Iranzo. Aunque se desconoce el motivo, ella podrá confirmar ante el tribunal que el ganadero estuvo varios días trabajando en la búsqueda del delincuente junto a la Guardia Civil sin medios de protección personal y al que dejaron regresar solo a su mas en el que habían entrado a robar.

Las siguientes jornadas serán más técnicas. El jueves se reserva para forenses, psicólogos y agentes de criminalística y Escena del Crimen de Teruel, Zaragoza y Madrid. Las sesiones terminarían el viernes con agentes de los diferentes departamentos que han trabajado en la investigación: balística, biología y química y medio ambiente. Aunque estas son las previsiones, el juicio podría alargarse a la próxima semana.

No se quiso unir las causas

La Audiencia juzgará solo los tres asesinatos ya que la justicia no quiso unir las causas pese a las numerosas peticiones de los abogados para juzgar conjuntamente y entender todo lo que ocurrió en los nueve días que transcurrieron del 5 al 14 de diciembre de 2017. Del doble intento de homicidio en un masico de Albalate del Arzobispo a los tres asesinatos pasando por los robos cometidos en masicos en los que el fugitivo se escondió en su periplo por el Bajo Aragón Histórico.

No obstante, el juicio volverá a poner sobre la mesa y ante el foco mediático de todo el país todo lo que no se hizo en aquellos nueve fatídicos días y que se ha ido conociendo en los últimos tres años por el sumario del caso y la labor de investigación que han realizado las familias, los abogados, los Amigos de Iranzo, las organizaciones profesionales UAGA y AUGC, y los medios de comunicación.

La nota informativa de la Policía Judicial que se transmitió al resto de unidades un día antes del triple crimen y que sacó a la luz hace unos meses la viuda de Caballero al encontrarla entre las pertenencias de su pareja revela que la Benemérita sabía que el Ruso seguía en la zona porque se tenía constancia de 14 robos con el mismo ‘modus operandi’ pese a que el capitán de Alcañiz aseguró ante la jueza que no había indicios. Incluso se elaboró un mapa con la ruta del criminal, se encontraron pisadas en varios masicos y se elaboró un retrato robot que no fue distribuido públicamente.

El documento evidencia que nadie avisó a la población del peligro que corrían dejándola salir al campo, que se utilizó a dos civiles sin protección para buscar a un criminal, que no se llamó a los cuerpos especiales y se mandó a los montes a las cuadrillas de la zona-algunos días solo a dos personas- sin tener la preparación, los medios y el apoyo suficiente.

Pedirán explicaciones después

Tanto las familias como las organizaciones implicadas, que la próxima semana vivirán momentos muy complicados porque volverán a revivir los asesinatos de sus seres queridos, coinciden en que lo principal es que sobre el Ruso caiga la máxima condena por los tres asesinatos pero reclaman también que se responda a todos los interrogantes y responsabilidades que se han quedado en un cajón en estos más de tres años.

Los Amigos de Iranzo lamentan que la justicia no haya querido unir las causas e investigar qué hacía el Ruso en la zona y por qué vino. Anuncian que cuando se condene al criminal volverán a reclamar respuestas y responsabilidades a todos los que en este tiempo se han excusado en que el triple crimen de Andorra «es un caso judicializado». «Las excusas que nos han ido poniendo ya no valdrán y vamos a volver a reclamar porque alguien tendrá que hablar y levantar alfombras, así lo exigiremos», apunta Luisma Alquézar, uno de sus portavoces.

Sus otras 87 cuestiones nunca fueron contestadas pese a las reiteradas peticiones, ni al principio con el Partido Popular ni ahora con PSOE-Unidas Podemos. Entienden que el documento que encontró la viuda de Caballero responde «por sí solo» a lo que se ha ido preguntando en todo este tiempo por lo que las preguntas que registraron el 14 de diciembre en la Subdelegación del Gobierno en Teruel versaron sobre este nuevo documento. Querían conocer si se ha abierto una investigación interna, qué diligencias se van a abrir contra los que ocultaron la información, si existen más documentos redactados aquellos días y si Subdelegación tenía constancia.

Los Amigos de Iranzo estarán la próxima semana en Teruel para mostrar su apoyo a las familias al igual que UAGA-COAG, la organización a la que pertenecía Iranzo; y la AUGC, a la que estaba afiliado Caballero.

En la misma línea que Alquézar se muestra el secretario general de UAGA. José María Alcubierre reclama que además de para que reciba la máxima condena el asesino, lo que ocurra la próxima semana en la Audiencia sea el punto de partida para que «de verdad» se esclarezca realmente lo que pasó en los nueve días entre el tiroteo de Albalate y el triple crimen por la dejadez de las instituciones públicas y las fuerzas de seguridad del Estado. «Ya no se pueden excusar en que el caso está judicializado. Esperamos que la política se tome en serio la dignidad de todo un territorio. No hablamos del Bajo Aragón ni de la provincia sino de todo el medio rural aragonés. La ejecutiva de UAGA y otros miembros de la organización vamos a estar presentes en Teruel para mostrar nuestro apoyo y volver a denunciar públicamente todo lo que no se hizo aquellos días. No podemos entender cómo no se pusieron todos los medios, cómo se empleó a civiles en el operativo…», afirma Alcubierre.

Además de las «explicaciones políticas» que reclamarán las organizaciones, después de la condena a Norbert Feher se deberá retomar el juicio por las polémicas medallas a los responsables del operativo. Se iba a celebrar en febrero y se aplazó hasta que se resuelva el procedimiento por vía penal.

En estos momentos las medallas se encuentran «suspendidas». La fuerte presión social y las peticiones por vía administrativa y judicial de las familias, Amigos de Iranzo, UAGA, el Ayuntamiento de Andorra y la Comarca Andorra-Sierra de Arcos lograron que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el mismo que firmó la orden de las medallas, optara por su «suspensión». El enfado de familiares y amigos fue mayor después de comprobar que en la instrucción de las condecoraciones se obvió que Iranzo colaboró en la búsqueda del criminal sin protección y en el relato de los hechos no se dice claramente que fue asesinado. Además, se asegura que el capitán de Alcañiz tuvo una «excepcional actuación».

El portavoz de la AUGC en Teruel, Cristóbal Soria, espera que el Ruso «cuente la verdad» en el juicio y explique cómo llegó a España y si estaba integrado en alguna organización criminal. «Desde la AUGC queremos felicitar a compañeros que esos días estuvieron sobre el terreno jugándose la vida y recriminar que estamos en una organización jerárquica y tenemos una cúpula que debe tomar decisiones y no las tomó. Después del tiroteo de Albalate tendrían que haber activado un dispositivo coherente con lo que pasó llamando a las fuerzas especiales para que buscaran a una persona que había disparado a matar», afirma Soria.

Aunque el fiscal del caso italiano, Marco Forte, manifestó públicamente que el Ruso pertenece a una banda de origen marroquí que actúa en España dedicándose al tráfico de estupefacientes y cuyos miembros están situados en Málaga y Valencia; la Audiencia de Teruel denegó incorporar a la causa del triple crimen todo el sumario de los hechos por los que Norbert Feher fue juzgado y condenado a cadena perpetua en Italia por asesinar a dos personas; como también su testifical por vía del informe del fiscal. Esta decisión que se tomó hace poco más de un mes supone que aunque los abogados solicitan que también se condene al criminal serbio por pertenencia a banda criminal en España, no pueden dar acceso al Tribunal que lo juzgará a la documentación de las autoridades italianas que lo acreditaría.

Estas pruebas fueron solicitadas y recurrida su denegación por parte del abogado Mariano Tafalla, representante de Noelia Lorén, viuda del guardia Víctor Caballero; y de los padres y hermanos del guardia Víctor Romero.

La Audiencia también denegó la petición de Mariano Tafalla para que se habilitaran salas anexas para que los familiares sigan el juicio en la propia Audiencia o en un edificio anexo al entender que la retransmisión por streaming no cumple con el principio de publicidad de los juicios ni tampoco facilita el acceso de las víctimas al mismo. El vídeo puede fallar y en caso de que así suceda las personas que lo visionan desde sus domicilios no pueden avisar de que no reciben lo que ocurre en la sala. «Con una sala anexa se garantizaría y quedaría a disposición inmediata del presidente de sala tanto la transmisión como la recepción del contenido del juicio», apunta el letrado.

De «histórico» califica el juicio Jorge Piedrafita, abogado de la AEGC que representa a la viuda e hija de Romero, por la gravedad de los delitos y las circunstancias en las que se desarrolla. «Como acusación trabajaré intensamente para acreditar ante el jurado que Norbert Feher abatió mediante emboscada premeditada y cruel a los agentes de la guardia civil que pese a ser experimentados no tuvieron ninguna opción de defensa o superviviencia, tras el asesinato previo a sangre fría de Iranzo. Todo ello desactivando las argucias y estratagemas legales que el combativo abogado de Igor el Ruso tratrará de desplegar y al que no se le dejará ningún margen de defensa», apunta Piedrafita.

La defensa pide la libre absolución

El abogado del Ruso, Juan Manuel Martín Calvente, ha aconsejado a su representado que declare. Solicita la libre absolución al entender que en este caso concurren elementos que pueden encajar dentro de la legítima defensa y alude a que, según los psiquiatras que lo han tratado, padece un delirio mesiánico en el contexto de desinhibición. «Intentaremos demostrar que hubo tiros cruzados en el caso de los guardias civiles y con Iranzo disparó porque oyó unos sonidos que identificó con la recarga de un arma», afirma Calvente en la línea de lo que ya dijo el Ruso en su declaración en el Juzgado de Alcañiz.