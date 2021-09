Julián Casanova recibe el Premio de las Letras Aragonesas 2020 por la calidad científica de sus textos

El IAACC Pablo Serrano de Zaragoza fue escenario este lunes del acto de entrega del Premio de las Letras Aragonesas 2020. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, hizo entrega al escritor, historiador y profesor valdealgorfano, Julián Casanova, de un galardón que tiene como objetivo reconocer una labor continuada o de especial notoriedad e importancia de personas, instituciones o entes aragoneses, en los ámbitos de la creación e investigación literarias.

Durante el acto de entrega del premio, Javier Lambán destacó la honestidad de Casanova a la hora de tratar la historia. «Un historiador debe ser un buen investigador y debe tener el talento de la narración, imprescindible para la divulgación de la historia». A su juicio, «un historiador tiene asignada una misión para que un país sea capaz de ponerse de acuerdo sobre su propio pasado, eliminando mitos y mentiras y yendo a la realidad de los hechos». Con ello, cree que se alerta a las nuevas generaciones de los errores de épocas pasadas y se evita que se repitan. El presidente, que también fue compañero de estudios del premiado durante tres años, ve a Julián Casanova como un gran investigador y narrador y destacó muchas facetas suyas que lo ponen de manifiesto, como el hecho de ser, junto con Josep Fontana, el único que ha abordado historias que trascienden la Península Ibérica, «por lo que su vuelo está muy encima de los historiadores aragoneses y españoles».

Lambán añadió que «la obra del premiado tiene el valor de poner en evidencia mentiras y mitos que, traídos al presente de manera perversa dividen a la sociedad y le infunden el germen del enfrentamiento y la discordia». En este sentido puso en valor la faceta de Casanova que ya en 1992 escribió ‘El pasado oculto’, una obra que fue el arranque de todas las tareas que vinieron después «de esclarecimiento de los hechos que acontecieron a partir de 1936 y la represión fascista y es una forma de dignificar la memoria de tantas personas que fueron vilmente asesinados por sus ideas».

Por su parte, el Premio de las Letras Aragonesas 2020 se mostró «contento» por el reconocimiento a una «larga labor de gente que no trabajamos con ficción, sino con verdades relativas y yo hace tiempo que pensé que llegar a una gran divulgación requería tener criterios narrativos, algo que ha ido aprendiendo a lo largo de los años». También cree que con este premio se reconoce el compromiso social del autor.

Casanova explicó que los historiadores saben que es muy difícil diferenciar entre usos políticos de la historia sólida basada en fuentes y el conocimiento. Para ello, «tratamos de desmontar los mitos, no quedarnos en la torre de marfil de la universidad y ampliar el conocimiento, para lo que también es necesario viajar e intercambiar. Así, aconsejó a todos a salir, aprender idiomas, no preocuparse de las mentiras sino aprender a confrontarlas con conocimientos, «pese a que el ruido siempre va mas deprisa del sosiego y el trabajo tranquilo». En este sentido, Casanova ante los medios hizo extensible el reconocimiento a una generación como la de sus padres, «que se empeñaron en que saliéramos a estudiar, también los de la España rural».

El jurado que otorga el Premio de las Letras Aragonesas acordó el pasado 14 abril conceder esta distinción a Julián Casanova, por “su larga trayectoria, la calidad científica de sus textos, el vigor y la agilidad de su estilo ensayístico, la capacidad y voluntad de comunicación, y el compromiso social de su obra”. La candidatura de Casanova fue presentada por Asociación de Librerías de Zaragoza y Prensas de la Universidad de Zaragoza.

La entrega del Premio de las Letras Aragonesas 2020 a Casanova se realizó en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza. / DGA

Trayectoria de Julián Casanova

Julián Casanova, natural de Valdealgorfa, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Además, ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades británicas (Queen Mary College) estadounidenses (Harvard, Notre Dame y New School for Social Research) y latinoamericanas (FLACSO, en Quito; y Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, Colombia). En los últimos años es profesor visitante en la Central European University (Budapest). Es miembro del consejo de redacción de varias revistas científicas (entre ellas, Historia Social, Cuadernos de Historia de España–Buenos Aires- y The Internacional Journal of Iberian Studies).

Especialista en el siglo XX europeo, atesora una amplia obra escrita tanto en español como en lengua inglesa: sus libros han sido traducidos a multitud de idiomas. A su labor como historiador se une su afán por divulgar la historia entre el gran público. De hecho, ha impartido más de 500 conferencias, muchas de ellas en institutos de enseñanza secundaria; ha sido asesor histórico en documentales y películas de televisión y cine; y ha participado en numerosos memoriales y proyectos de exposiciones sobre la Guerra Civil y el Franquismo.

Colaborador habitual de las páginas de opinión y cultura de El País y del programa de Julia Otero en Onda Cero, en el año 2006 seleccionó y presentó para TVE ocho programas de documentales rodados y realizados durante la guerra civil española con el título de La guerra filmada (editado por Filmoteca Española, Ministerio de Cultura, 2009).

Es autor, entre otros trabajos, de Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938 (Siglo XXI, Madrid, 1985; edición en Critica, 2006); La historia social y los historiadores (Crítica, 1991 y edición ampliada de bolsillo en 2003); De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1939 (Crítica, 1997, publicado en inglés, en Routledge, Londres y Nueva y York, 2004), La Iglesia de Franco (Temas de Hoy, Madrid, 2001; edición de bolsillo con notas en Crítica, 2005); República y guerra civil, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007 (publicación en inglés en Cambridge University Press, 2010); Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2007; Historia de España en el siglo XX, y Breve historia de España en el siglo XX con Carlos Gil Andrés (Ariel, Barcelona, 2009 y 2012; edición en inglés en Cambridge University Press, 2014); Europa contra Europa, 1914-1945 (Crítica, Barcelona, 2011) y A Short History of the Spanish Civil War, (I.B. Tauris, Londres, 2012), publicado por Crítica, 2013, con el título España partida en dos. Breve historia de la guerra civil española (edición en turco en Iletism, Estambul, 2015). Es además el editor/compilador, entre otros libros, de Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en España (Crítica, 2010) y Cuarenta años con Franco (Crítica, 2015). Sus últimos libros son La venganza de los siervos. Rusia, 1917 (Crítica, 2017) y Una violencia indómita. El siglo XX Europeo (Crítica, 2020).

Relación de galardonados con el Premio de las Letras Aragonesas

1995 Eloy Fernández Clemente

1996-2000 No se convoca

2001 Ana María Navales Viruete

2002 José Carlos Mainer Baque

2003 Soledad Puértolas

2004 Jesús Moncada

2005 Rosendo Tello

2006 Francisco Carraquer Launed

2007 José María Conget Ferruz

2008 Ramón Gil Novales

2009 José Luis Borau

2010 Ángel Guinda

2011 Ignacio Martínez de Pisón

2012 José Manuel Blecua Perdices

2013 José Verón Gormaz

2014 Magdalena Lasala

2015 Manuel Vilas

2016 Agustín Sánchez Vidal

2017 José Luis Corral

2018 Juan Bolea

2019 Ana Alcolea

2020 Julián Casanova