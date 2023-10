El Justicia de Aragón abrirá un expediente para pedir una solución ante la falta de transporte del Gloria Fuertes

El Justicia de Aragón abrirá un expediente de oficio que agilice una solución ante la falta de transporte que afecta a tres alumnos del Gloria Fuertes de Andorra. Así lo anunció el máximo representante del Justiciazgo en funciones, Javier Hernández, durante su visita este martes al centro educativo. «Preguntaremos a la administración por qué se está produciendo este problema y cuál es la solución que se le quiere dar. Cuando nos respondan, nosotros dictaremos una resolución en la que se decide si el proceso se está realizando bien o si hay que buscar otra solución para cumplir la ley», explica Hernández.

El Justicia de Aragón desconocía hasta el momento la problemática que el centro andorrano está atravesando desde que el curso comenzó el pasado 7 de septiembre. No obstante, tan pronto como el organismo ha tenido constancia se ha «comprometido a trabajar para que la administración les ofrezca una solución cuanto antes». «Que haya alumnos que no puedan acudir al colegio porque no tienen con qué transporte venir es algo que ni siquiera se debería plantear. La administración tiene que buscar una solución sea como sea para que los afectados tengan los mismos derechos que sus compañeros«, afirma Hernández.

El lugarteniente del Justicia explica que, pese a que normalmente se suele abrir expediente cuando existen quejas ciudadanas, la ley también les permite abrir otros de oficio, que es lo que realizará en este caso. El trámite se iniciará este mismo miércoles, y con él se pondrá en marcha un proceso que sirva para agilizar la búsqueda de su solución.

Concretamente, tres alumnos -de entre 7 y 17 años- son los que se ven afectados por esta falta de servicio de transporte. La situación incluso ha provocado que dos de ellos, uno en Calaceite y otro en Beceite, no hayan asistido todavía a clases. Por su parte, el alumno de Valdeltormo sí está pudiendo asistir a clase, aunque son sus propios padres los que cada día lo llevan y lo van a buscar al centro educativo andorrano, situado a 60 kilómetros.

A ello también se suma que el Gloria Fuertes carece de tres auxiliares educativos, otra situación para la que el Justicia ya abrió un expediente. «En este caso la resolución se basa en que el Gobierno de Aragón es el que debe cubrir las plazas que anunció. Hay que recordar que este es un problema general de toda Aragón. Nosotros podremos volver a abrir expediente si cuando esto ocurra todavía haya casos particulares afectados«, concreta el lugarteniente.

Además de su visita al centro de educación especial, Hernández también visitó el Hogar de Personas Mayores de Andorra, desde donde le trasladaron el «buen funcionamiento del centro». «Teníamos pendiente una visita, donde se está realizando una grandísima labor. Nos hemos comprometido a volver en un mes para realizar una charla sobre el derecho aragonés», anuncia Hernández.

Visita al Hogar de Mayores de Andorra./ J.A.

Cabe destacar que el periódico La COMARCA también ha preguntado al lugarteniente sobre qué es lo el Justicia de Aragón puede realizar ante la falta de transporte escolar que más de 20 alumnos sufren al carecer de ruta que les desplace de Alcañiz al IES Mar de Aragón de Caspe. Ante ello, Hernández especificó que tanto el Ayuntamiento de Caspe como de Alcañiz solicitaron al Justicia que «esperara para ver si la situación se resuelve por la vía ordinaria, es decir, a través del Gobierno de Aragón.» «En caso de que esto no ocurra, abriremos expediente», sentencia.