Konestilo se proclama ganador de la II Edición de la Liga Nacional de Graffiti en Andorra

Andorra acogió este fin de semana la II Edición de la Liga Nacional de Graffiti por segundo año consecutivo. Durante tres días, diez artistas urbanos procedentes de distintos puntos de España plasmaron sus obras en diversos muros, rincones y fachadas del municipio. En la tarde del domingo, Konestilo se proclamó ganador de la cita con su obra inspirada en la afición de fútbol de Andorra.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Andorra y la Mesa Local de Juventud, tiene como objetivo "embellecer calles, muros y fachadas de la localidad". De esta forma, la iniciativa da continuidad a las actuaciones realizadas el pasado año en el muro de la A-223 y en varias fachadas del casco antiguo.

Diez artistas, tres ganadores

Mariadie, Konestilo, Hide2, Danklabara, Cafre, Itsperfectchaos, Amek Uno, Daes, Rosek y Zhy, son los diez artistas que dejaron su huella en el municipio. El primer premio lo recibió Konestilo que realizó una obra inspirada en la afición de fútbol de Andorra, bajo el título 'La pasión de una afición convertida mural' que captura la emoción, entrega y fuerza que se vive en cada partido.

El segundo puesto fue para Danklabara con la obra 'Una obra que habla del esfuerzo, la constancia y de cómo nacen los sueños', la obra está inspirada en una triatleta de Andorra que representa la ilusión de una niña que comienza a descubrir el deporte y la deportista adulta que compite en un alto nivel.

El graffiti de Danklabara recibió el segundo premio./ Cedida

Cafre recibió el tercer premio con su obra 'Velocidad, potencia y exclusividad', representa una obra inspirada en el baloncesto, donde la energía del movimiento se fusiona con una composición dinámica y llena de color.

Cafre recibió el tercer premio de las jornadas./ Cedida

Cuatro ubicaciones

Las intervenciones se desarrollaron en cuatro emplazamientos. El primero fue el muro exterior del frontón cubierto y las pistas de atletismo, una de las paredes exteriores del polideportivo municipal fue la segunda ubicación elegida para pintar algunos graffitis. El tercer escenario de esta competición fue la pared exterior de la piscina climatizada de Andorra y por último también se puede ver una obra en el campo de Futbol Juan Antonio Endeiza, donde se encuentra el mural ganador de esta jornada de la Liga Nacional de Graffiti, aquí el artista Konestilo.

Con esta nueva edición de la Liga Nacional de Graffiti, Andorra incorpora un nuevo conjunto de murales que, además de embellecer distintos espacios urbanos, "se convierten desde ahora en un nuevo atractivo turístico y cultural para la localidad", subrayan desde el consistorio.