La Fresneda blinda su término municipal frente a los grandes parques eólicos para proteger su paisaje y su modelo de desarrollo

La Fresneda ha cerrado la puerta a la implantación de grandes parques eólicos en su término municipal tras culminar la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una herramienta urbanística con la que el Ayuntamiento busca preservar el paisaje y el modelo de desarrollo del municipio. La medida introduce restricciones que dificultan la instalación de aerogeneradores y, especialmente, de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, como las líneas de alta tensión.

El alcalde de La Fresneda, José Ramón Gimeno, ha explicado que el objetivo ha sido proteger un territorio cuya economía se sustenta en la agricultura, la ganadería y el turismo. "Consideramos que instalar grandes parques eólicos en una zona como la nuestra era un error. Somos uno de ‘Los Pueblos Más Bonitos de España’ y nuestro principal patrimonio es el paisaje, la naturaleza y el entorno", ha señalado.

La actualización de la normativa tras años pendientes

La modificación del PGOU se aprovechó para actualizar una normativa urbanística que llevaba años pendiente y que limitaba incluso la construcción de pequeñas edificaciones agrícolas. Al mismo tiempo, el consistorio introdujo condicionantes para impedir que las grandes infraestructuras energéticas pudieran desarrollarse con facilidad.

"No podíamos blindar absolutamente todo el término municipal, pero sí crear una ordenación que hiciera inviable conectar posibles aerogeneradores entre sí. Puedes dejar algún espacio donde, teóricamente, pudiera instalarse uno, pero si no pueden hacer caminos ni pasar líneas eléctricas, deja de ser interesante para las compañías", ha explicado Gimeno.

La decisión responde a la preocupación que despertaron hace unos años los primeros proyectos de parques eólicos promovidos en la comarca del Matarraña. Según el alcalde, cuando comenzaron a conocerse las iniciativas impulsadas por empresas del sector, el Ayuntamiento decidió actuar de forma preventiva para evitar que La Fresneda se viera afectada. Para ello contó con el asesoramiento de un gabinete técnico especializado que permitió redactar una modificación ajustada a la normativa y con garantías de aprobación.

Decisión respaldada por unanimidad

Gimeno ha asegurado que la oposición a este tipo de instalaciones cuenta actualmente con un amplio respaldo vecinal. "Al principio había quien pensaba en los ingresos que podrían generar, pero con el tiempo la mayoría ha entendido que el valor del municipio está precisamente en conservar su entorno. Me atrevería a decir que más del 90 % del pueblo está en contra de estos proyectos", ha afirmado.

El alcalde insiste en que el Ayuntamiento no se opone al desarrollo de las energías renovables, sino a su implantación en espacios de alto valor paisajístico y ambiental. "Las renovables son necesarias, pero hay lugares donde su impacto es mínimo y otros, como el nuestro, donde supondrían transformar por completo el territorio. Destruir el paisaje es fácil; recuperarlo después es mucho más difícil", ha concluído.

Refuerza su apuesta por el turismo y mejora sus espacios públicos

La Fresneda continúa invirtiendo en la mejora de sus servicios e infraestructuras con el objetivo de reforzar su atractivo turístico y la calidad de vida de sus vecinos. El municipio, integrado en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, recibe cada día durante la temporada alta varios autobuses de visitantes atraídos por su conjunto histórico medieval y su entorno natural, un flujo que el Ayuntamiento quiere consolidar apostando por un turismo sostenible y de calidad, evitando la masificación.

José Ramón ha recibido esta última semana a la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel, Beatriz Martín, con quien ha visitado las últimas mejoras realizadas desde el consistorio con la ayuda de la institución provincial. Entre ellas destacan las mejoras en el bar de las piscinas municipales, donde se ha instalado una cubierta para ampliar la terraza, un sistema fotovoltaico que abastece de energía a las instalaciones y nuevos toldos y mobiliario para aumentar las zonas de sombra y el confort de los usuarios.

Además, el Ayuntamiento ha renovado el suelo del polideportivo, ha construido una nueva pista de petanca, que ya acoge competiciones de ámbito autonómico, y ultima la remodelación del parque infantil situado junto a las piscinas, con nuevo césped artificial, columpios y una tirolina diseñados siguiendo las propuestas de las familias del municipio.