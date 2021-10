‘La gota roja’, la primera novela de Graciela Giráldez, prolífica poetisa de Calanda

En una muestra más de su espíritu inquieto, Gabriela Giráldez vuelve a publicar pero esta vez lo hace en narrativa. Tras una carrera dedicada a la poesía acaba de publicar su primera novela, un giro que no es definitivo pero sí ha llegado para quedarse.

Esta primera incursión ha dado como resultado ‘La gota roja. Un amor entre el deber y el deseo’. A lo largo de poco más de doscientas páginas entreteje la historia de Sandra, una mujer que intenta salvar su matrimonio pero solo encuentra indiferencia en su pareja. Un día conoce a su verdadero amor y decide empezar una relación dando forma a una historia de amor, intriga, venganza e incluso muerte, que es de donde viene la gota roja en alusión a la sangre que le da el título. En esta historia, tiene mucho peso el pasado de la familia de la protagonista y Giráldez introduce temas como la violencia de género. Construirla ha implicado una ardua labor de estudio e investigación. «Tuve que indagar sobre determinados procesos policiales o aspectos psicológicos para aprender y plasmarlos de forma fidedigna en el libro», apunta la escritora.

La incursión en la novela le llegó por un relato corto que había escrito y al que le «faltaba algo». Ella se dejó aconsejar por las personas de las que siempre se rodea en estas lides de la escritura como son Manuel Forega e Inés Ramón, ambos de la Asociación Literaria Poiesis. Giráldez compagina la escritura con su trabajo además de pertenecer a varios movimientos literarios, entre ellos, Poiesis. «Me invitaron a alargarlo porque era un relato que daba para hilar una historia más larga y me lancé», sonríe. Reconoce que «costó bastante» ya que «la poesía es decir muchas cosas con pocas palabras y en este caso debes explayarte». Sin embargo, no abandonará este camino que combina con seguir escribiendo poesía. De hecho, esta misma historia le ha dado la libertad de jugar con la poesía. «Hay personajes muy románticos», ríe.

Hace balance y dice que se ha encontrado muy cómoda escribiéndola y que ha resultado una gran experiencia. «La escribí hace tiempo y tengo borradores de otras», apunta. Con la novela recién salida a la calle este verano, ya tiene listo también ‘Contra el tiempo’, un libro de 80 poemas que aguarda a ver la luz.

El camino de la autoedición

Giráldez ha vuelto a apostar por la autoedición, una fórmula con la que se ha publicado todos sus libros. Muchos son de acceso libre en internet desde su propio blog, además de estar en bibliotecas como la de Calanda. ‘La gota roja’ está autoeditada en Amazon donde se puede comprar en papel o descargar para electrónico. «Es una fórmula mucho más económica de publicar y puedo llegar a la gente», concluye.