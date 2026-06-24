Actualizado 18:56

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

24 JUN 2026|

Actualizado 18:56

La Justicia de Aragón admite a trámite una queja vecinal contra el modelo de recogida ‘Porta a porta’ en Valdeltormo

Una instancia firmada por 27 vecinos cuestiona el aumento de las tasas, la falta de información sobre los costes del servicio y la gestión del modelo de residuos. La Comarca del Matarranya defiende el sistema y atribuye las protestas a un grupo minoritario

Pancartas en contra del modelo de recogida de residuos colgadas en los balcones de Valdeltormo / Cedida
Pancartas en contra del modelo de recogida de residuos colgadas en los balcones de Valdeltormo / Cedida

Jesús Burgos24 06 2026

Comentar

ActualidadGente y FamiliaInfraestructurasMedio AmbienteSociedad

La controversia en torno al sistema de recogida ‘Porta a porta’ implantado en varios municipios del Matarraña ha dado un nuevo paso después de que la Justicia de Aragón haya admitido a trámite una instancia presentada por 27 vecinos de Valdeltormo

Los firmantes reclaman mayor transparencia sobre los costes del servicio, cuestionan el incremento de las tasas de basura y denuncian la falta de respuesta a diversas solicitudes de información realizadas tanto al ayuntamiento como a la comarca. La iniciativa ha sido impulsada por vecinos vinculados a la plataforma ciudadana ‘No al Porta a Porta’, creada para canalizar las críticas hacia el actual modelo de gestión de residuos.

Según explican los vecinos, durante los últimos meses han solicitado documentación técnica y económica relacionada con la implantación del sistema, incluyendo informes de costes, criterios de tarificación y detalles sobre determinadas herramientas de control anunciadas en su momento, como las pulseras electrónicas para registrar el uso del servicio.

Los vecinos sostienen que el principal malestar se ha generado tras la reciente subida de las tasas. Según afirman, algunos usuarios han pasado de pagar alrededor de 30 euros semestrales a importes cercanos a los 90 euros. Además, consideran que el modelo actual perjudica especialmente a los propietarios de segundas residencias y a quienes no participan en el modelo ‘Porta a porta’, al tener que desplazarse hasta áreas de emergencia situadas fuera del núcleo urbano para depositar sus residuos.

Entre las reclamaciones recogidas en la instancia también figura la petición de que se detalle el coste real del servicio y se estudien fórmulas de pago vinculadas a la generación efectiva de residuos. Los promotores de la iniciativa sostienen que no todos los usuarios generan la misma cantidad de basura y consideran que la tarifa actual no refleja esa diferencia.

Además, denuncian situaciones que evidencian deficiencias en el funcionamiento del modelo. Como ejemplo, los contenedores desbordados y residuos depositados fuera de los espacios habilitados. Según sostienen los vecinos, se trata de un uso inadecuado por parte de algunos usuarios, con bolsas y desperdicios arrojados en lugares no autorizados, una situación que, aseguran, genera problemas de salubridad e impacto visual y cuestiona la eficacia del sistema actual.

Los firmantes consideran que estas incidencias deberían ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el funcionamiento real del puerta a puerta y las necesidades de mejora del servicio. Tras no recibir, según denuncian, una respuesta satisfactoria a sus requerimientos, los vecinos optaron por trasladar la cuestión a la Justicia de Aragón, organismo que ha aceptado estudiar el expediente.

La comarca defiende el modelo

El presidente de la Comarca del Matarraña, Fernando Camps, ha defendido el funcionamiento del sistema y asegura que el ‘Porta a Porta’ está implantado desde hace años en 14 municipios de la comarca con un grado de satisfacción elevado entre la mayoría de los usuarios.

Camps atribuye el origen del conflicto principalmente al incremento de los costes de tratamiento de residuos. El presidente comarcal sostiene además que las quejas proceden de un grupo reducido de vecinos y afirma que el sistema funciona correctamente para quienes realizan la separación de residuos de forma adecuada.

También reconoce que una de las dificultades detectadas en Valdeltormo es la ubicación del área de emergencia, cuya distancia respecto al núcleo urbano podría resultar incómoda para determinados usuarios. Respecto a las pulseras electrónicas mencionadas por los vecinos, Camps señala que se trata de una herramienta que continúa en pruebas y no hay fijada una fecha para su lanzamiento.

El Ayuntamiento remite la gestión a la empresa concesionaria

Por su parte, el alcalde de Valdeltormo, Gabriel Alcober, ha señalado que el Ayuntamiento ya respondió en su momento a las cuestiones planteadas por los vecinos y recuerda que la gestión del servicio corresponde a la empresa Dimsa a través de la comarca del Matarranya.

Mientras tanto, la plataforma vecinal mantiene su actividad y asegura que está asesorando a residentes de otros municipios interesados en presentar iniciativas similares. El futuro del conflicto dependerá ahora de las actuaciones que lleve a cabo la Justicia de Aragón tras analizar la documentación aportada.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Alcaldes y presidentes comarcales del Bajo Aragón y Matarraña plantean acciones para reclamar las obras de la A-68: «Necesitamos un calendario real»

Solo cinco de los trece representantes convocados han asistido a la reunión. Proponen presentar al menos 25.000 firmas ente el MITECO y preparar un calendario de movilizaciones en los municipios

4

Alcaldes y presidentes comarcales del Bajo Aragón y Matarraña plantean acciones para reclamar las obras de la A-68: «Necesitamos un calendario real»

El Matarraña da el pistoletazo de salida a sus festivales de verano con el Franja Rock como gran apertura

La cita musical de Peñarroya de Tastavins abrirá un verano cultural que continuará con Matarranya Íntim en Torre del Compte, La Nit en Blanc en Mazaleón y el Ciclo de...

Comentar

El Matarraña da el pistoletazo de salida a sus festivales de verano con el Franja Rock como gran apertura

Urrea de Gaén y Ráfales acogerán las 'III Jornadas de Oleoturismo y Calidad' de la DPT los días 2 y 9 de julio

Esta nueva edición se celebrará por primera vez en dos comarcas diferentes, Bajo Martín y Matarraña, y contará con tres ponencias, dos visitas, un taller y un showcooking

Comentar

Urrea de Gaén y Ráfales acogerán las 'III Jornadas de Oleoturismo y Calidad' de la DPT los días 2 y 9 de julio

La DPT reivindica la igualdad LGTBI y exige la reapertura urgente de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia

El pleno aprueba por unanimidad dos declaraciones institucionales y una inversión de dos millones para mejorar la conexión entre Loscos y Monforte de Moyuela

Comentar

La DPT reivindica la igualdad LGTBI y exige la reapertura urgente de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia

Un incendio en un transformador de Andorra deja a más de 1.300 vecinos sin suministro eléctrico

Según apuntan fuentes de DGA, en estos momentos los operarios de la compañia trabajan en la zona para reestablecer el servicio a los vecinos afectados

Comentar

Un incendio en un transformador de Andorra deja a más de 1.300 vecinos sin suministro eléctrico

Dos personas atendidas por un golpe de calor en Alcañiz por las altas temperaturas de los últimos días

Un adulto y un niño han tenido que recibir atención en el centro de salud de Alcañiz tras estar expuestos al sol durante la ola de calor

Comentar

Dos personas atendidas por un golpe de calor en Alcañiz por las altas temperaturas de los últimos días
Periódico del Bajo Aragón Histórico