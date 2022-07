Mazaleón, Arens de Lledó y Lledó se incorporarán a la recogida selectiva de residuos Porta a Porta

El consejo comarcal del Matarraña aprobó en la sesión del miércoles la inclusión de Mazaleón, Arens de Lledó y Lledó al sistema de recogida selectiva de residuos Porta a porta. La incorporación tendrá lugar a finales de septiembre o principios de octubre, cuando entrarán en la segunda ruta de recogida. Hasta entonces, las localidades tendrán que adecuar las instalaciones municipales necesarias que aún no están listas, así como la compra de material. Isel Monclús, presidente de la Comarca del Matarraña, apunta a la intención de que todos los municipios comarcales se adhieran al sistema siempre que el ayuntamiento lo apruebe, ya que la competencia de la gestión de basuras está cedida a la comarca.

Monclús también remarca los beneficios del sistema de recogida, que subraya que ya no es un plan piloto: «Europa nos impone unas directrices y exige un porcentaje de reciclaje, pero además tiene ventajas en los olores y en la comodidad de los vecinos, especialmente en la gente mayor, ahora que cada vez hay menos puntos de recogida».

La medida causó discrepancias entre los consejeros, el grupo popular se abstuvo en la votación y remarcó que no están en contra de que esos pueblos entren, sino que les parece mal la manera de hacerlo, ya que, como expresaron, se había preguntado al consejo comarcal y a los municipios que entraban a formar parte, pero no al resto de pueblos. «No entiendo que el coste lo asuman los demás y no les pregunten, supone un gasto de 5.700€», argumentó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres. Boné también pidió mejoras en la situación de los municipios que no forman parte de Porta a Porta, como la limpieza de los contenedores de manera mensual en lugar de trimestral.

Los pueblos partícipes ya están impartiendo charlas ciudadanas para explicar a sus vecinos cómo funciona. Víctor Vidal, educador ambiental, realiza los distintos coloquios denominados «Resultados del Porta a Porta». Vidal explica en estos cursos cómo debe hacerse el reciclaje, y ve necesario el proceso: «Es complejo, al igual que cualquier cambio, pero el objetivo es que la tasa de reciclaje pase del 24 % al 50% o más».

Durante el pleno también tomó posesión como consejera Gloria Blanc, alcaldesa de Monroyo. Otro de los puntos aprobados por unanimidad fue la ampliación de la partida presupuestaria dedicada a la gestión de los residuos, debido a las tasas y el aumento de residuos. Asimismo, se dio luz verde a la moción de urgencia para pedir a DGA el mantenimiento de los montes, ya que los temporales e incendios han generado que el bosque tenga mucha materia orgánica que sirve de combustible en casos de incendios. Además, se pidió la adecuación de las autobombas, ya que dos de ellas no están en buenas condiciones, y el refuerzo de las patrullas terrestres.

Por unanimidad se aprobó una subvención a la Asociación de Empresarios del Matarraña de 100.000€ que tendrán que justificar. También los 14 consejeros presentes aprobaron la subida de las tasas de deporte y del aula infantil. En este punto, el PP se abstuvo. Se modificó la tasa de la escuela infantil Sagalets, pasando de 80€ a 100€ mensuales, aunque serán bonificados por el Estado. «La medida es necesaria para mantener el servicio, que es imprescindible para la conciliación y asentar población», explica el presidente comarcal.